Philips Momentum 279M1 en 329M1

Na eerder de grote Momentum 559M1 te hebben uitgebracht, komt Philips nu met twee kleinere Momentum-monitors. Beide zijn ips-schermen met een 4k-resolutie, net als de 55"-variant. De beelddiagonalen zijn uiteraard een stuk kleiner, met 27" en 32". De prijzen zijn daar ook naar: de 55"-uitvoering kost momenteel 1350 euro, terwijl de kleinste, de 27"-Momentum 279M1RV, 845 euro moet kosten en de 32"-variant, de Momentum 329M1RV, ongeveer 980 euro. Dat ligt redelijk in lijn met de prijzen van 4k-HDMI 2.1-schermen van andere fabrikanten, voor zover die verkrijgbaar zijn tenminste.

De schermen zijn al lange tijd in ontwikkeling. Al in juni 2020 gaf MMD, de fabrikant van de Philips-schermen, aan van plan te zijn kleinere 144Hz-Momentums uit te brengen. De upgrade naar HDMI 2.1 zou de vertraging deels veroorzaakt hebben. Tussen de twee schermen zit, naast de beelddiagonaal, een wezenlijk verschil. De 27"-variant heeft namelijk een nano-ips-paneel in de behuizing, terwijl dat bij de 32"-uitvoering een regulier ips-paneel is. Dat levert volgens Philips' specificaties wat verschillen in responstijden en helderheid en contrast op, die we verderop uiteraard toetsen. Het grotere scherm heeft bovendien slechts HDR400-ondersteuning, terwijl de 27"-Momentum HDR600 ondersteunt.

Beide schermen vertonen ook veel gelijkenissen. Zo zijn ze allebei voorzien van het beeldscherm-equivalent van Ambilight dat Ambiglow heet, hebben ze verversingsfrequenties van maximaal 144Hz en zijn ze voorzien van HDMI 2.1-poorten. De schermen zijn dan ook, net als de grote 55"-variant die we eerder bekeken, aangeprezen als ideale schermen voor de recentste consoles. De twee kleinere Momentums zijn ook onderdeel van het 'Designed for Xbox'-programma, dat door Microsoft gebruikt wordt om ideale Xbox-schermen aan te raden. We hebben beide Momentums door het testlab gehaald om te zien of de schermen hun prijs waard zijn.