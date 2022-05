Was 2020 een spectaculair jaar op televisiegebied? Uiteraard hangt de beantwoording van die vraag sterk af van hoe de termen spectaculair en televisiegebied precies gedefinieerd worden, maar waarschijnlijk zullen de meeste kenners 2020 niet zo snel aanmerken als een heel opzienbarend jaar. Mede door het uit- en afstel van allerlei grote (sport)evenementen zijn er in ieder geval in Nederland geen noemenswaardige, speciale 4k-uitzendingen geweest, zoals bijvoorbeeld in 2018 rondom het WK Voetbal in Rusland het geval was voor bepaalde KPN-klanten.