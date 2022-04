Samsung brengt Neo QLED-tv's met miniledbacklight uit in april vanaf 1799 euro

Samsung heeft de adviesprijzen bekendgemaakt van de nieuwe televisies die het bedrijf dit jaar uitbrengt. De Neo QLED-televisies, de modellen met een miniledbacklight en 4k- of 8k-resoluties, krijgen prijzen die beginnen bij 1799 euro.

Samsung meldt dat de meeste nieuwe tv-modellen vanaf april beschikbaar komen. Dat geldt voor de zogeheten Neo QLED 8K-modellen, te weten de QN800A en QN900A, maar ook voor de Neo QLED 4K-modellen. De goedkoopste uitvoeringen zijn de QN85A en QN95A met 4k-resolutie. Eerstgenoemde is er in 55"-formaat voor 1799 euro, het andere model heeft diezelfde beginprijs maar dan voor een 50"-versie.

Het duurste model in de nieuwe televisieline-up voor dit jaar, de QN900A, komt beschikbaar in 65, 75 en 85 inch en kost 5999, 7999 en 10.999 euro. De vernieuwde modellen van The Frame, het televisiemodel dat moet ogen als een schilderij of fotolijst, zijn vanaf volgende week beschikbaar, waarbij de adviesprijzen beginnen bij 1299 euro voor de versie met een diagonaal van 43".

Begin dit jaar introduceerde Samsung zijn Neo QLED-televisies. Dit is de naam die Samsung geeft aan zijn nieuwe 4k- en 8k-lcd-televisies die zijn uitgerust met een minibacklight. De Neo QLED-televisies maken nog steeds gebruik van een quantumdotfilm die het licht van de miniledbacklight omzet in rood, groen en blauw licht. De duurdere 8k-modellen krijgen waarschijnlijk meer individueel dimbare zones dan de 4k-uitvoeringen. Alle Neo QLED-televisies ondersteunen HDMI 2.1.