Vacature wijst mogelijk op komst van NZXT-monitoren

NZXT, een Taiwanese fabrikant van behuizingen en componenten, gaat mogelijk monitoren maken. Het bedrijf zoekt in een vacature naar een ingenieur die verantwoordelijk zal zijn voor het ontwikkelen van monitoren voor onder andere desktops.

De NZXT-vacature staat op een website van een hr-bedrijf. In de tekst staat dat de Taiwanese fabrikant op zoek is naar een Display/Monitor Engineering Lead, Principal Engineer. De gezochte persoon zal verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en kwalificeren van platte schermen voor desktopmonitoren en draagbare producten. De ingenieur zal daarvoor samen moeten werken met schermleveranciers.

NZXT was jarenlang met name bekend van zijn behuizingen en aio-waterkoelers, maar sinds 2018 maakt het bedrijf ook moederborden. Verschillende componentenfabrikanten zijn onlangs begonnen met het maken van monitoren. MSI begon daar in 2016 mee en Cooler Master maakt sinds vorig jaar monitoren. Corsair had in 2018 ook een vacature online staan die wees op de komst van monitoren van dat merk, maar tot nu toe zijn die nog niet verschenen.

Dergelijke fabrikanten gebruiken allemaal panelen van leveranciers zoals LG Display en AU Optronics, maar onderscheiden zich met specifieke functies gericht op gamers of het ontwerp. De moederborden van NZXT hebben een minimalistisch ontwerp. De fabrikant zou dat ook door kunnen voeren bij het ontwerp van monitoren.