NZXT introduceert gebogen 32" qhd-gamingmonitor met 165Hz-refreshrate

NZXT, de fabrikant die vooral bekend is van behuizingen, componenten en waterkoelers, komt met zijn eerste monitoren. Het is een gebogen gamingscherm met een diagonaal van 32 inch, een 1440p-resolutie en een verversingssnelheid van 165Hz. Er komt ook een afwijkende 27"-variant.

NZXT geeft deze op gamers gerichte monitoren de marketingnaam Canvas mee. Volgens de fabrikant hebben ze minimale schermranden. De twee schermen zijn op een aantal vlakken gelijk aan elkaar. Zo hebben ze resolutie van 2560x1440 pixels, een verversingssnelheid van 165Hz, ondersteuning voor AMD FreeSync Premium en een opgegeven responstijd van 1ms. Wat dat laatste betreft is niet duidelijk of dit de grijs-naar-grijs-responstijd of de MPRT-waarde betreft.

Er zijn ook duidelijke verschillen. Het 32"-exemplaar, genaamd de Canvas 32Q Curved, beschikt over een VA-paneel en is een gebogen exemplaar met een kromming van 1500R, wat gelijkstaat aan de kromming van een cirkel met een straal van 1,5 meter. Het 27"-model, de Canvas 27Q, is niet gebogen en beschikt over een IPS-paneel. Volgen de officiële specificaties gaat het in beide gevallen om een contrastverhouding van 1000:1.

Beide modellen hebben ondersteuning voor HDR10, maar de fabrikant zegt niets over een DisplayHDR-certificering. De helderheid bedraagt maximaal 300cd/m². Vermoedelijk moeten de schermen het zonder dimbare zones stellen en ook gelet op deze niet al te hoge maximale helderheid zal de hdr-weergave geen hoge ogen gooien. Via de software NZXT CAM zijn de instellingen aan te passen en kunnen gebruikers eigen profielen aanmaken die afhankelijk van de tijd van de dag of het type gespeelde game dynamisch kunnen veranderen.

Beide modellen zijn in het wit en zwart te verkrijgen; het zwarte 27"-model kost 409 euro en het zwarte 32"-scherm kost 499 euro. Er moet 20 euro meer worden betaald voor een witte uitvoering. Deze prijzen betreffen alleen de aanschaf van het scherm; er zit dan geen monitorvoet bij. Inclusief een bijbehorende voet voor het 27"-model komt er nog 40 euro bij en voor de 32"-monitor betreft dat 50 euro extra. Geïnteresseerden kunnen eventueel ook een door NXZT aangeboden enkele of dubbele monitorarm aanschaffen. De schermen zijn inmiddels beschikbaar.