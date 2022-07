EasyJet en Rolls-Royce gaan samen waterstofmotor voor vliegtuigen ontwikkelen

Vliegtuigmotorfabrikant Rolls-Royce en luchtvaarmaatschappij easyJet gaan samenwerken aan de ontwikkeling van waterstofmotoren voor vliegtuigen. De bedrijven willen dit jaar de eerste tests uitvoeren. Medio volgend decennium zouden waterstofmotoren ingezet kunnen worden.

De waterstofverbrandingsmotoren moeten voor meerdere vliegtuigsoorten gebruikt kunnen worden, waaronder narrow-body-vliegtuigen. Dit zijn vliegtuigen met één gangpad met twee rijen aan stoelen. Bredere vliegtuigen waarbij er meerdere gangpaden zijn, worden niet in het persbericht genoemd.

De twee bedrijven hebben onder de H2ZERO-samenwerking afgesproken meerdere motortests op de grond te willen uitvoeren. De eerste test begint later dit jaar, met een Rolls-Royce AE2100-motor. Dit is een turbopropmotor met propellers die onder meer voor de Lockheed Martin C-130J Super Hercules wordt gebruikt. De waterstoftest zal plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk.

Later willen de twee bedrijven een Rolls-Royce Pearl 15-turbofanmotor op waterstof testen. De Pearl 15 is een aangepaste versie van motoren die ook voor de Boeing 717 en B-52 Stratofortress zijn gebruikt. Waar deze test plaats gaat vinden is nog niet bekend, mogelijk in de Verenigde Staten.

De twee bedrijven 'hebben de ambitie' om de waterstofmotoren ook in de lucht te gaan testen. Rolls-Royce ontwikkelt en levert vliegtuigmotoren, easyJet draagt operationele kennis en ervaring bij. De luchtvaartmaatschappij gaat daarnaast miljoenen ponden investeren in de tests. De twee bedrijven hebben met H2ZERO het doel om aan te tonen dat waterstofvliegtuigen medio het volgende decennium ingezet kunnen worden.

H2ZERO is een vervolg op een onderzoeksproject dat de twee bedrijven vorig jaar begonnen. Hierbij werden marktanalyses gemaakt en specificaties voor de motoren ontwikkeld. Ook werd er naar infrastructuur en wetgeving gekeken. De twee bedrijven willen in 2050 CO²-neutraal zijn. EasyJet heeft nu alleen narrow-body-vliegtuigen, al gebruiken deze niet de twee genoemde motoren die worden getest. Rolls-Royce zegt niet alleen naar waterstof te willen kijken, maar ook naar elektrisch, duurzame brandstoffen en efficiëntere turbines.