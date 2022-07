Western Digital begint met leveren van nieuwe 22TB-hdd's

Western Digital is begonnen met het leveren van zijn eerste 22TB-hdd's op basis van cmr. Het bedrijf komt met drie verschillende varianten die ieder zijn bedoeld voor verschillende doeleinden. De fabrikant deelt nog geen adviesprijzen.

Western Digital introduceert drie verschillende nieuwe 22TB-hdd's, die allemaal gebruikmaken van conventional perpendicular magnetic recording, oftewel cmr. De 7200rpm-drives krijgen allemaal een 3,5"-formaat, een SATA-aansluiting, 512MB cache en vijf jaar garantie. De hdd's worden geïntroduceerd in de WD Red Pro-, Purple Pro- en Gold-series.

De WD Red Pro-hdd van 22TB is volgens Western Digital onder meer bedoeld voor nas-systemen met maximaal 24 bays en zijn volgens de fabrikant geschikt voor voortdurend gebruik. De hdd beschikt over 512MB cache en OptiNAND, waarbij nandgeheugen wordt gebruikt om metadata op te slaan. Dat moet de datadichtheid van hdd's verbeteren. De WD Red Pro 22TB haalt volgens Western Digital een mtbf van een miljoen uur en krijgt een rated workload van 300TB per jaar. De drive moet sustained doorvoersnelheden van 265MB/s bieden.

De WD Gold-variant met 22TB opslagcapaciteit is bedoeld voor enterprisedoeleinden en heeft daarmee een hogere betrouwbaarheid. Deze WD Gold-schijven halen volgens de fabrikant een mtbf van 2,5 miljoen uur en een hogere rated workload van 550TB per jaar. Ook deze hdd krijgt OptiNAND. Deze schijf biedt volgens Western Digital sustained doorvoersnelheden van 291MB/s

De WD Purple Pro 22TB is verder bedoeld voor het opslaan van beelden van bewakingscamera's en volgens de fabrikant kunnen er maximaal 64 single-stream hd-camera's tegelijkertijd naar de Purple Pro-drives schrijven. Ook deze hdd krijgt OptiNAND, een mtbf van 2,5 miljoen uur, een rated workload van 550TB per jaar en doorvoersnelheden van 265MB/s.

In mei kondigde Western Digital zijn eerste 22TB-hdd's al aan. Het bedrijf toonde toen onder meer Ultrastar-hdd's voor gebruik in datacenters. Het bedrijf zei toen ook al dat in de zomer 22TB-varianten van de Purple Pro, Red Pro en Gold zouden verschijnen, maar noemde toen nog geen concrete datum waarop de drives uit zouden komen.

Seagate begon in januari al met het leveren van zijn eerste 22TB-hdd's, hoewel dat smr-schijven betroffen. In tegenstelling tot cmr, liggen datatracks op de hdd-platters bij shingled magnetic recording deels over elkaar. Dat maakt hogere opslagcapaciteiten mogelijk, hoewel dit de willekeurige lees- en schrijfsnelheden nadelig kan beïnvloeden.