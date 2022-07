Google staat alternatieve betaalmethodes toe in Play Store door Europese regels

Google gaat in Europa alternatieve betaalmethodes toestaan voor de Play Store. Het bedrijf doet dat vanwege de aankomende DMA-wetgeving. Voortaan kunnen alle apps, niet alleen games, alternatieve betaalmethodes aanbieden. Ook verlaagt Google de commissie.

Google maakt het voor ontwikkelaars in de Europese Economische Ruimte mogelijk om een eigen betaalsysteem te implementeren. Dat moet voldoen aan bepaalde eisen rondom veiligheid en gebruiksvriendelijkheid, maar die eisen lijken niet bijzonder streng te zijn.

Het was voor gameontwikkelaars al mogelijk alternatieve betaalmethodes toe te staan, maar Google breidt dat nu uit naar alle ontwikkelaars die gebruikmaken van het Play-betaalsysteem in de Store. Het bedrijf zegt 'niet-gaming-apps niet langer te verwijderen of updates te weigeren' als die zo'n alternatief aanbieden. Het blijft wel verplicht ook Google Plays eigen betaalsysteem aan te bieden, maar daar mag dus een alternatief naast bestaan.

Het gebruik van alternatieve betaalsystemen wordt ook goedkoper. In plaats van de vijftien procent commissie die ontwikkelaars betalen voor het Play-systeem, betalen ze twaalf procent bij het gebruik van een alternatief. Het beleid geldt alleen voor Europese ontwikkelaars en is van toepassing op gebruikers in de EEA, dus de Europese Unie en landen als Noorwegen en Liechtenstein.

Google zegt dat het met de actie voorsorteert op Europese regels. Het bedrijf wijst op de Digital Markets Act. Dat is een wet die door de Europese Commissie is opgezet. De wet dwingt grote techbedrijven hun platformen meer open te stellen voor concurrenten. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over de wet. Met de DMA moeten techbedrijven onder andere hun appwinkels opengooien voor bijvoorbeeld alternatieve betaalproviders.

Tussen Epic Games en Apple speelt al jaren een kwestie over alternatieve betaalproviders. In 2020 verwijderde Apple Fortnite uit de App Store omdat Epic een eigen betaalsysteem voor in-app-aankopen toevoegde. Sindsdien liggen de grote techbedrijven bij zowel politici als ontwikkelaars onder vuur vanwege hun vermeende monopolies.