Microsoft en Google gaan niet in beroep tegen aanwijzing als poortwachter in EU

Google en Microsoft gaan niet in beroep tegen hun aanwijzing als poortwachter onder de Europese Digital Markets Act. Dat bevestigen de bedrijven tegen Reuters. Mogelijk zijn andere bedrijven van plan om dat wel te doen, hoewel dat nog niet is bevestigd.

Een woordvoerder van Google bevestigt tegenover Reuters dat het niet in beroep gaat tegen Googles poortwachtersstatus. Ook Microsoft zegt zijn aanwijzing als poortwachter te accepteren. "We zullen blijven samenwerken met de Europese Commissie om te voldoen aan de verplichtingen die Windows en LinkedIn onder de DMA opgelegd hebben gekregen", aldus een woordvoerder van Microsoft. Bedrijven die tegen hun benoeming als poortwachter zijn, kunnen tot 16 november bezwaar aantekenen, maar Microsoft en Google gaan dat dus niet doen.

Bronnen vertellen aan Reuters dat andere bedrijven dat mogelijk wel van plan zijn. Meta en TikTok zouden dat bijvoorbeeld overwegen. Meta, dat onder de DMA valt met Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp en zijn advertentieplatform, wilde niet reageren op vragen van Reuters. TikTok wilde dat ook niet, maar zei eerder al dat het bedrijf het fundamenteel oneens is met zijn benaming als gatekeeper. Volgens bronnen van Bloomberg is Apple ook van plan om in beroep te gaan; die techgigant valt onder de DMA met zijn App Store, de Safari-webbrowser en het iOS-besturingssysteem.

Onder de Digital Markets Act krijgen techgiganten te maken met strengere concurrentieregels. Die regels gelden voor Microsoft Windows en Google Android. Microsofts LinkedIn-platform valt ook onder de wet, net als Google Chrome, Googles advertentieplatform, Google Maps, Play, Shopping, Search en YouTube. In het geval van Microsoft lopen er nog enkele marktonderzoeken vanuit de EU. De Europese Commissie bekijkt daarin of Microsofts Edge-browser en Bing-zoekmachine onder de DMA moeten vallen. De EU zei begin september dat dat onderzoek binnen vijf maanden wordt afgerond. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de DMA.