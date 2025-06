Google brengt bèta YouTube Create-videobewerkingsapp voor Android uit in NL

Google brengt de YouTube Create-bèta uit in Nederland. Met deze Android-app kunnen gebruikers YouTube-video's en Shorts onder andere bewerken en van een voice-over voorzien. De app is beschikbaar via Googles Play Store.

YouTube Create is vanaf woensdag 28 februari te downloaden in Nederland, zo meldt Google in een persbericht. De software laat gebruikers onder meer hun Shorts en langere YouTube-video's bewerken. Create bevat daarnaast functies om achtergrondgeluiden te verminderen, voice-overs en automatische captions toe te voegen en effecten over de video te plaatsen. In de app zit ook een verzameling van copyrightvrije muziek en een functie om automatisch passende muziek bij een video te vinden. De app verscheen vorig jaar al in onder meer de Verenigde Staten.