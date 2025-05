YouTube heeft meer dan 100 miljoen Premium-abonnees wereldwijd

Er zijn inmiddels meer dan 100 miljoen YouTube Premium-abonnees wereldwijd, meldt de website donderdag. Daarbij worden ook proefabonnementen meegeteld, dus het aantal betalende abonnees ligt waarschijnlijk wat lager.

YouTube maakte donderdag bekend dat het aantal Premium-abonnees sinds 1 januari 2024 meer dan 100 miljoen omvat. Verder wijst het platform in het bericht op de functies die het afgelopen jaar zijn toegevoegd aan de service, zoals een verbeterde versie van 1080p-streams.

In 2015 introduceerde het videoplatform betaalde abonnementen in de vorm van YouTube Red. Drie jaar later werd Red opgesplitst in twee andere abonnementsvormen: YouTube Premium en YouTube Music Premium. De laatste jaren richt YouTube zich op het verhogen van het aantal betalende gebruikers. In 2022 waren er meer dan 80 miljoen abonnees van Premium en Music.

In de Benelux zijn drie abonnementsvormen van Premium beschikbaar: Student, Individu en Gezin. Deze kosten respectievelijk 6,99 euro, 11,99 euro en 17,99 euro per maand. Eerder was ook YouTube Premium Lite beschikbaar in Nederland en België. Deze bood alleen het streamen van video's zonder advertenties. De gebruiker had dan geen toegang tot functies die de andere abonnementen wel aanbieden, zoals het afspelen van video's op de achtergrond. In september gaf YouTube echter aan met Premium Lite te stoppen in Nederland en België. Dat abonnement werd wél beschikbaar in Duitsland.