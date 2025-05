YouTube wil toch app voor Apple Vision Pro uitbrengen

YouTube bevestigt dat er een app van de videodienst voor de Apple Vision Pro op de roadmap staat. Het platform deelt geen releasedatum of eventuele aankomende functies.

YouTube bracht om onbekende redenen in eerste instantie geen native app of iPad-app-ondersteuning voor visionOS uit, net als Netflix en Spotify. Nu bevestigt het platform van Google tegenover The Verge dat er een 'Vision Pro-app op de roadmap staat'. Het is niet duidelijk of het om een aangepaste versie van de iPad-app gaat of om een nieuwe applicatie. Ook blijft in het midden of 360- en VR-content op YouTube via de app ondersteund zullen worden. De Apple Vision Pro is sinds begin februari in de Verenigde Staten beschikbaar vanaf 3499 dollar.