Roblox brengt automatische realtime chatvertaling uit

Roblox Corporation brengt een automatische vertaalfunctie voor in-game chatberichten uit. Gesprekken in zestien talen kunnen automatisch worden vertaald. Het gameplatform ondersteunt vooralsnog geen Nederlands.

Het eigen meertalige vertaalmodel van Roblox Corporation werkt met vertalingen van en naar de zestien ondersteunde talen, legt cto Daniel Sturman uit. De game ondersteunt onder meer Chinees, Engels, Frans, Duits, Japans, Koreaans, Spaans en Turks, waarbij alle combinaties van deze talen worden ondersteund. Feitelijk gaat het volgens de cto om 256 gecombineerde taalmodellen.

Het taalmodel moet ook specifiek game- en Roblox-jargon zoals 'obby', 'afk' en 'lol' kunnen vertalen. De AI-tool kan een bericht met een vertraging van ongeveer 100 milliseconden vertalen. Gebruikers kunnen in het chatgedeelte op een vertaalknop drukken om het originele bericht te lezen.

Sturman stelt dat er al langer gebruikgemaakt wordt van een vertalingsmodel voor 'statische content', maar nog niet voor gesprekken tussen spelers. In de toekomst wil het Amerikaanse bedrijf zijn AI-model verder trainen om tekst op afbeeldingen, in textures en op 3d-gamemodellen te vertalen. Roblox is een gameplatform waar gebruikers sociale ervaringen en games kunnen maken en delen. Het spel is vooral onder kinderen en tieners zeer populair.