Gaminghub Everywhere van ex-GTA-ontwikkelaar krijgt gesloten bèta op 18 juni

Gaminghub Everywhere krijgt op 18 juni een gesloten bèta. De hub is ontwikkeld door Build A Rocket Boy, een bedrijf van voormalig Grand Theft Auto-ontwikkelaar Leslie Benzies. De gesloten bèta is alleen beschikbaar voor pc.

De zogenoemde Builders Beta is donderdag aangekondigd in een trailer. Hierin staat vooral de toolset Arcadia centraal, waar de spelers mee kunnen experimenteren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de officiële site van Everywhere en hierdoor in aanmerking komen voor een uitnodiging.

In Everywhere kunnen spelers zelf verschillende spellen of levels maken met de Arcadia-toolset. Deze bevat onder meer assets en een systeem om games te publiceren. In dat opzicht lijkt Everywhere op Roblox of Dreams van Media Molecule. Build A Rocket Boy werkt daarnaast aan een actiegame die in Everywhere is gemaakt, genaamd Mindseye. Dat spel is vorig jaar aangekondigd, maar heeft nog geen releasedatum.