Studio van ex-GTA-hoofdontwikkelaar brengt deze zomer MindsEye uit

De nieuwe game MindsEye verschijnt deze zomer, heeft Build a Rocket Boy bekendgemaakt tijdens State of Play. Build a Rocket Boy is de nieuwe studio van voormalig GTA-hoofdontwikkelaar Leslie Benzies. De game verschijnt op de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X/S.

MindsEye is een singeplayeractie-avonturenspel dat zich in de nabije toekomst afspeelt, in de fictieve woestijnstad Redrock. In deze toekomst is de wereld op het randje van de afgrond gekomen, als gevolg van menselijke hebzucht en kunstmatige intelligentie.

Gamers spelen als Jacob Diaz, een voormalig soldaat met een neurologisch implantaat dat bekendstaat als de MindsEye. Dat implantaat heeft zijn geheugen aangetast, waardoor Jacob niet alles meer weet van zijn verleden. In Redrock probeert hij de waarheid over zijn verleden te achterhalen, maar zijn zoektocht leidt al snel tot iets veel groters, met vijanden die misschien wel krachtiger en gevaarlijker zijn dan hij ooit voor mogelijk had gehouden.

Tijdens State of Play werden twee trailers getoond van de nieuwe game: één filmische trailer en één waarin meer gameplay wordt getoond. In deze tweede trailer zien we vooral veel vuurgevechten, waarbij Jacob Diaz loopt, vanuit een auto schiet of zelfs vanuit de lucht aanvallen uitvoert.