Returnal-maker presenteert Saros voor PlayStation 5

Housemarque, bekend van de game Returnal, brengt in de loop van 2026 een nieuwe third-personactiegame uit. Het gaat om Saros, zo maakt de gamemaker bekend tijdens State of Play bekend. De game verschijnt voor de PlayStation 5 en PlayStation 5 Pro.

Saros, een singleplayergame, draait om een verloren kolonie op een andere planeet, genaamd Carcosa, waar een dreigende zonsverduistering plaatsvindt. Hoofdrolspeler Arjun Devraj, een krachtige Soltari Enforcer, zoekt daarbij naar antwoorden. Veel meer is nog niet bekend over het plot van de game. Later dit jaar verschijnt een eerste blik op de gameplay, zo beloven Housemarque en PlayStation.

Housemarque benadrukt dat Saros geen vervolg is op Returnal, al zitten er wel vergelijkbare elementen in, zeker qua actie. Een belangrijk verschil in de game is dat het mogelijk is om wapens en uitrustingen te voorzien van permanente upgrades. Op die manier kun je 'sterker terugkomen' als het personage sterft. Iedere keer dat de speler doodgaat, verandert de wereld.