Borderlands 4 verschijnt op 23 september. Dat heeft Gearbox Entertainment bekendgemaakt tijdens de State of Play van PlayStation. In een nieuwe trailer zijn ook meer details gedeeld over vechten in de game.

De nieuwe trailer laat vooral gameplaybeelden zien. Daaruit blijkt dat dual wielding mogelijk is, wat betekent dat er met twee wapens tegelijk kan worden gevochten. Ook zijn er wat eerste speciale krachten getoond die tijdens het vechten gebruikt kunnen worden.

Borderlands 4 is een vervolg op het derde deel in de franchise, dat in 2019 verscheen. In de nieuwe game komen spelers op de wereld Kairos terecht en nemen ze de rol van een van vier beschikbare Vault Hunters op zich. De antagonist is dit keer een dictator die zich de Timekeeper noemt.

Verdere details over het plot zijn nog niet bekend. Gearbox laat weten dat er meer gameplay getoond gaat worden tijdens een nieuwe State of Play, die ergens in het voorjaar wordt uitgezonden. Een exacte datum is nog niet bekend.