Speluitgever Gearbox Publishing verandert naam in Arc Games

Speluitgever Gearbox Publishing San Fransisco verandert zijn naam naar Arc Games. De naamswijziging volgt na de verkoop van diverse andere onderdelen van Gearbox aan Take-Two. Gearbox Publishing San Fransisco blijft echter in handen van Embracer.

Eind maart verkocht de Embracer Group het overgrote deel van spelontwikkelaar Gearbox Entertainment aan Take-Two. De ontwikkelaar is onder meer bekend van Borderlands, Duke Nukem en Homeworld. Deze franchises, samen met Gearbox Software, Gearbox Montréal en Gearbox Studio Quebec, gaan naar Take-Two.

Gearbox Publishing San Fransisco blijft wel in handen van de Embracer Group, zo werd destijds al aangekondigd. Nu maakt de speluitgever zelf bekend dat het zijn naam veranderd naar Arc Games. "We zijn hetzelfde team dat uit gepassioneerde gamers bestaat, die jullie geliefde franchises als de Remnant-series, Have a Nice Death, Star Trek Online en Neverwinter brachten", aldus het bedrijf.

De Embracer Group behoudt met Arc Games ook de uitgeefrechten op dit soort titels. Naast de Remnant-franchise gaat het bijvoorbeeld ook om de komende game Hyper Light Braker. Embracer behoudt na de overname ook Cryptic Studios, Lost Boys Interactive en Captured Dimensions.

De overname van Gearbox Entertainment door Take-Two moet nog goedgekeurd worden door concurrentietoezichthouders. Naar verwachting is de overname in juni dit jaar afgerond.