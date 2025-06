IGN Entertainment neemt gamemerken Eurogamer, GamesIndustry.biz en VG247 over

IGN Entertainment heeft de overname van alle gamejournalistiekmerken van Gamer Network aangekondigd. Onder meer Digital Foundry, GamesIndustry.biz, Eurogamer, Rock Paper Shotgun, VG247, Dicebreaker, Nintendo Life en Push Square vallen hieronder.

Het gameinformatieplatform IGN Entertainment kondigt de overname in een nieuwsbericht aan, maar detailleert niet wat de overnamesom is. Het bedrijf zegt de gehele familie van Gamer Network-merken te hebben overgenomen en benadrukt dat die partij 'ook aandelen in Outside Xbox, Digital Foundry, Nintendo Life en Push Square' heeft. Het is daarom niet helemaal duidelijk in hoeverre die merken voortaan onder IGN vallen. Eerder nam het Amerikaanse bedrijf al Humble Bundle over.

Verschillende werknemers van de vermelde merken zijn volgens Kotaku-journalist Ethan Gach vanwege de overname ontslagen. Het is niet duidelijk of dit onderdeel is van een overkoepelende herstructurering van voormalige Gamer Network-merken na de overname door IGN.