Delta verhoogt per 1 juli prijzen kabelabonnementen internet en bellen

Delta kondigt een prijsverhoging van uiteenlopende internet- en telefoniepakketten via coaxkabel aan. In alle gevallen gaat het om maximaal enkele euro's per maand. Volgens de Nederlandse provider zijn kosten gestegen en speelt inflatie een rol. De nieuwe prijzen gaan op 1 juli in.

In een blogpost beschrijft Delta dat de 'inkoopkosten, organisatiekosten en kosten voor onderhoud en verbeteringen van ons netwerk' gestegen zijn. Ook maakt de prijsverhoging onderdeel uit van een inflatiecorrectie. Alle kabelabonnementen worden duurder, behalve het 1000Mbit/s-abonnement. Onder meer abonnementen voor glasvezel en mobiele telefonie veranderen niet van prijs. Klanten kunnen een abonnement eventueel opzeggen als de prijsstijging hoger is dan de inflatieberekening van het CBS, dus als de prijstijging meer is dan 3 procent.

Voor klanten met een Delta Flexpakket Basis worden de download- en uploadsnelheid overigens wel verhoogd van respectievelijk 150 naar 250Mbit/s en van 15 naar 25Mbit/s. Dit abonnement heet vanaf 1 juli dan ook Flexpakket Basis 250 Mbps. Het Extra snelheid 250 Mbps-pakket gaat daarnaast Extra snelheid 300 Mbps heten en krijgt download- en uploadsnelheidverhogingen van respectievelijk 250 naar 300Mbit/s en van 25 naar 75Mbit/s.

Product of dienst Huidige prijs Prijs per 1 juli 2024 Internet Delta Flexpakket Basis 150 Mbps

(wordt 250 Mbps) 45 euro 46 euro Basis + Extra snelheid 250 Mbps (wordt 300 Mbps) 51 euro 52,50 euro Basis + Extra snelheid 350 Mbps 53,50 euro 55 euro Basis + Extra snelheid 400 Mbps 60 euro 61 euro Basis + Extra snelheid 1000 Mbps 62,50 euro 62,50 euro Televisie TV Basis (standaardpakket televisie) 27,50 euro 29 euro 50+ zenders 10 euro 12,50 euro Interactief 90+ zenders 15 euro 17,50 euro Interactief 120+ zenders 25 euro 27,50 euro 3 Mesh wifi-punten X20

(mesh wifi-punten M5 wijzigt niet in prijs) 3 euro 5 euro Telefonie Basis Bellen 2 euro 3 euro Onbeperkt Onderling 5 euro 6 euro Onbeperkt bellen Nederland 13 euro 14 euro Onbeperkt bellen Europa 17 euro 18 euro Beltarief: Start- en minuuttarief Nederland 0,16 euro 0,17 euro Beltarief: Starttarief Internationaal 0,15 euro 0,16 euro

Update, woensdag: De uploadsnelheid van het Extra snelheid-pakket was incorrect. Dit is aangepast.