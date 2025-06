Online.nl verhoogt prijzen internet, tv en bellen met enkele euro's per maand

Provider Online.nl verhoogt per 1 juli 2024 zijn pakkettarieven met enkele euro's per maand. Het Maximaal Internet-abonnement met 100Mb/s download en 30Mb/s upload stijgt met meer dan 10 procent, van 43,50 euro naar 48 euro per maand.

De nieuwe prijzen zijn in te zien op de aangepaste tarievenlijst van Online.nl. Zowel het tarief voor dsl als glasvezel wordt verhoogd. Ook de prijzen van de TV Standaard- en TV Compleet-pakketten stijgen met enkele euro's per maand. Als reden voor de prijswijziging noemt de provider de stijgende inkoopkosten door inflatie. Klanten mogen hun abonnement kosteloos opzeggen als de prijsstijging hoger is dan de officiële inflatieberekening van 3 procent van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Internet (dsl) Nieuwe prijs (1 juli 2024) Oude prijs 30 / 3 Mb/s 47 euro 42,50 euro 50 / 30 Mb/s 36,50 euro 32 euro 100 / 30 Mb/s 48 euro 43,50 euro

Internet (glasvezel via KPN-netwerk) Nieuwe prijs (1 juli 2024) Oude prijs 50 / 50 Mb/s 46,5 euro 42 euro 100 / 100 Mb/s 49 euro 44,50 euro 200 / 200 Mb/s 53 euro 48,50 euro 500 / 500 Mb/s 61 euro 56,50 euro