Ben en Simpel gaan 5G ondersteunen via Odido-netwerk - update

Provider Simpel heeft maandag klanten laten weten binnenkort 5G-ondersteuning te gaan bieden via het Odido-netwerk. Abonnees betalen daar volgens Simpel geen bijkomende kosten voor.

Simpel kondigde het nieuws aan in een mail. De mail werd gedeeld door een klant in een forumpost op Gathering of Tweakers. De provider zegt dat klanten ‘binnenkort’ worden overgezet naar het 5G-netwerk van Odido. Daarvoor brengt Simpel ‘geen extra kosten’ in rekening. Het is niet duidelijk of de overschakeling tot snellere verbindingen zal leiden. Klanten die geen 5G-telefoon hebben, kunnen nog altijd gebruikmaken van het 4G-netwerk. Ze krijgen een bericht van Simpel zodra ze zijn overgeschakeld naar het 5G–netwerk.

Update, 13.59 uur: Ben-klanten melden dat zij ook zijn geïnformeerd over een overstap naar Odido's 5G-netwerk. Deze provider bood al langer tegen betaling 5G aan.