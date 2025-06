De Nederlandse 3,5GHz-5G-veiling start op 25 juni. Dat zegt het ministerie van Economische Zaken. De frequenties kunnen dan vanaf 1 augustus gebruikt worden. KPN, Odido en Vodafone hebben aangegeven mee te willen doen aan de veiling.

De exacte tijdsduur van de veiling hangt af van het verloop van de biedingen, schrijft de Rijksoverheid. In de veiling wordt 300MHz binnen de 3,5GHz-band geveild. Een individuele provider kan over maximaal 40 procent van die 300MHz beschikken. Zo wil het ministerie het voor de drie Nederlandse providers met een eigen netwerk mogelijk maken om voldoende 3,5GHz-spectrum te verwerven. Dit moet zorgen voor voldoende concurrentie 'die leidt tot kwaliteit, innovatie en redelijke prijzen voor consumenten en bedrijven'.

Providers kunnen de 3,5GHz-frequenties gebruiken voor meer capaciteit op het 5G-netwerk. Dit betekent dat meer klanten tegelijk het netwerk kunnen gebruiken en daarbij hogere snelheden kunnen halen. "Nederlandse bedrijven en consumenten hebben te lang op deze nieuwe landelijke 5G-netwerken moeten wachten", schrijft minister van Economische Zaken Micky Adriaansens. "Terwijl ondertussen het dataverbruik steeds groeit en landen om ons heen al stappen hebben gezet. Om al die digitale bedrijfsprocessen, diensten en producten aan te kunnen, is het veilen van nieuwe mobiele frequenties in Nederland hard nodig."

Nederland is de laatste EU-lidstaat die de 3,5GHz-frequenties veilt. Verschillende partijen waren het oneens met de veiling van de 3,5GHz-frequenties, met name Inmarsat. Dit bedrijf gebruikte de 3,5GHz-band om via satellieten nooddienstverkeer te kunnen aanbieden voor schepen en vliegtuigen. In oktober 2023 besloot Inmarsat alsnog uit Nederland te vertrekken, nadat het een 'overeenkomst' had gesloten met de Nederlandse overheid. Onder meer Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam hebben ook een rechtszaak aangespannen over de 5G-veiling, maar verloren die. Daardoor werd de weg vrijgemaakt voor de 3,5GHz-veiling.

De verworven 5G-vergunningen lopen tot en met 31 december 2040. De veiling moet minimaal 170 miljoen euro opleveren, zei het ministerie al eerder. Dit is 6 miljoen euro minder dan eerder werd verwacht. Doordat de frequenties later geveild worden, kunnen de vergunningen immers minder lang worden gebruikt.