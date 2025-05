5G-veiling start voor de zomer, aanvragen kunnen vanaf februari worden ingediend

De Nederlandse veiling voor de 5G-frequenties gaat naar verwachting deze zomer van start. Vanaf februari kunnen partijen zich aanmelden om zich voor de veiling in te schrijven. Op 1 augustus van dit jaar zou de 3,5GHz-band dan in gebruik kunnen worden genomen.

Demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de 5G-frequentieveiling 'naar verwachting nog voor de zomer kan plaatsvinden'. De overheid wil met de veiling minimaal 170 miljoen euro ophalen, 6 miljoen minder dan ze aanvankelijk had begroot. Dat lagere bedrag komt doordat de vergunningsaanvraag is vertraagd. De vergunningen hebben een looptijd van zestien jaar.

Vanaf februari kunnen partijen een aanvraag indienen om aan de veiling mee te doen. 'Voor de zomer' worden de vergunningen voor gebruik van de 5G-frequenties via een 'meerrondenklokveiling' uitgedeeld. Dat houdt in dat deelnemers 'bieden bij oplopende prijzen op het aantal vergunningen dat zij wensen, net zolang tot vraag en aanbod precies gelijk zijn'.

De minister zegt dat de deelnemende partijen maximaal veertig procent van het totaal aan beschikbare frequenties kunnen krijgen. "Dat betekent dat er minimaal drie aanbieders komen van openbare, snelle mobiele communicatie zoals via 5G in de 3,5 GHz-band", schrijft Adriaansens. "Op die manier garandeert het ministerie van EZK dat er voldoende concurrentie blijft op de telecommarkt die leidt tot kwaliteit, innovatie en redelijke prijzen voor consumenten en bedrijven."

Inmarsat

Bij de veiling wordt bepaald welke providers gebruik mogen maken van de bandbreedte tussen de 3400 en 3800MHz. Die veiling had vorig jaar al plaats moeten vinden, maar er werd al snel duidelijk dat dat niet zou gaan gebeuren. Het probleem met de bandbreedte lag bij satellietbedrijf Inmarsat. Dat biedt hulpdiensten voor onder andere de scheepvaart aan op die bandbreedte. De overheid trok vorig jaar Inmarsats vergunning al in, maar het bedrijf vocht die beslissing aan via de rechter. Tweakers schreef in 2021 al een achtergrondartikel over de problemen in de 5G-veiling.

Inmarsat zelf heeft inmiddels aangegeven per 1 februari uit Nederland te vertrekken. Het bedrijf verhuist naar Griekenland. Inmarsat is echter niet het enige bedrijf dat dwarsligt. Ook andere partijen, waaronder Schiphol, begonnen eerder een rechtszaak. Daarin werd de overheid in het gelijk gesteld. "Partijen hebben nog de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, maar de veilingvoorbereidingen kunnen en moeten verder", zegt minister Adriaansens. Ze wil daarom dat beroep niet afwachten.