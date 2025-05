RAI Amsterdam start proef met privaat 5G-netwerk

RAI Amsterdam gaat in samenwerking met NTT Data en Cisco een privaat 5G-netwerk testen. Van 5 tot 9 februari tijdens het Cisco Live-evenement wordt de lokale cellulaire internetverbinding als onderdeel van een pilot in gebruik genomen.

Naar eigen zeggen is de RAI de eerste beurs- en congresorganisatie met een privaat 5G-netwerk. Bret Baas, manager van de IT en Digital-afdeling van de organisatie, zegt in een persbericht dat een dergelijk netwerk enkele voordelen heeft ten opzichte van een conventioneel wifinetwerk: "Een van de grote voordelen van een privaat 5G-netwerk is dat, in tegenstelling tot bij wifi, overbelasting van het netwerk nauwelijks meer voorkomt. Daarnaast heb je voor 5G geen kabels nodig." Het is nog niet bekend of en op wat voor termijn het congresgebouw het netwerk permanent in gebruik gaat nemen.