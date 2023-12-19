Ookla: mediaan wereldwijde 5G-downloadsnelheid bedraagt 203,04Mbps

Ookla meldt dat de mediaan van de wereldwijde 5G-downloadsnelheid vorig kwartaal op 203,04Mbps lag. Dat is volgens de internetsnelheidtester twintig procent hoger dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Toen lag de wereldwijde mediaan op 168,7Mbps.

De internetsnelheidtester zegt in een persbericht dat de mediaan van de wereldwijde 5G-uploadsnelheid vorig kwartaal op 18,93Mbps lag. Tijdens Q3 van 2022 lag die snelheid nagenoeg even hoog met een mediaan van 18,71Mbps.

Het bedrijf stelde ook een lijst op met de tien landen waar de mediaan van de 5G-downloadsnelheid het hoogst lag. Uit die lijst blijkt dat de Verenigde Arabische Emiraten de kroon spannen met een mediaan van 592,01Mbps, gevolgd door Zuid-Korea met een mediaan van 507,59Mbps. De rest van de top tien wordt vervolledigd door Maleisië, Qatar, Brazilië, de Dominicaanse Republiek, Koeweit, Macau, Singapore en India.

Ookla merkt ook op dat heel wat Aziatische landen de lijst hebben gehaald. Dat komt volgens het bedrijf omdat de lokale overheden van die landen vaak ondersteunende maatregelen zouden hebben genomen ten aanzien van 5G en bepaalde spectrums in die regio’s ook al beschikbaar waren. De internetsnelheidtester merkt ook op dat 5G wereldwijd nog niet "de beloofde gigabitsnelheden" heeft gehaald. Dat komt volgens Ookla omdat de meerderheid van de 5G-netwerken nog steeds beroep doet op onderliggende 4G-infrastructuur.