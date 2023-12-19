Ookla: mediaan wereldwijde 5G-downloadsnelheid bedraagt 203,04Mbps

Ookla meldt dat de mediaan van de wereldwijde 5G-downloadsnelheid vorig kwartaal op 203,04Mbps lag. Dat is volgens de internetsnelheidtester twintig procent hoger dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Toen lag de wereldwijde mediaan op 168,7Mbps.

De internetsnelheidtester zegt in een persbericht dat de mediaan van de wereldwijde 5G-uploadsnelheid vorig kwartaal op 18,93Mbps lag. Tijdens Q3 van 2022 lag die snelheid nagenoeg even hoog met een mediaan van 18,71Mbps.

Het bedrijf stelde ook een lijst op met de tien landen waar de mediaan van de 5G-downloadsnelheid het hoogst lag. Uit die lijst blijkt dat de Verenigde Arabische Emiraten de kroon spannen met een mediaan van 592,01Mbps, gevolgd door Zuid-Korea met een mediaan van 507,59Mbps. De rest van de top tien wordt vervolledigd door Maleisië, Qatar, Brazilië, de Dominicaanse Republiek, Koeweit, Macau, Singapore en India.

Ookla merkt ook op dat heel wat Aziatische landen de lijst hebben gehaald. Dat komt volgens het bedrijf omdat de lokale overheden van die landen vaak ondersteunende maatregelen zouden hebben genomen ten aanzien van 5G en bepaalde spectrums in die regio’s ook al beschikbaar waren. De internetsnelheidtester merkt ook op dat 5G wereldwijd nog niet "de beloofde gigabitsnelheden" heeft gehaald. Dat komt volgens Ookla omdat de meerderheid van de 5G-netwerken nog steeds beroep doet op onderliggende 4G-infrastructuur.

Landen met de hoogste mediaan 5G-downloadsnelheid - Bron: Ookla
Landen met de hoogste mediaan 5G-downloadsnelheid - Bron: Ookla

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 19-12-2023 21:03 84

19-12-2023 • 21:03

84

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Reacties (84)

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HKLM_ 19 december 2023 21:22
Ik haal met KPN 5G momenteel 300/110 thuis en eigenlijk had ik verwacht dat 5G sneller zou zijn. 500+
Luchtbakker @HKLM_19 december 2023 21:35
Ik haal met KPN 5G momenteel 300/110 thuis en eigenlijk had ik verwacht dat 5G sneller zou zijn. 500+
Zodra de laatste resterende frequenties voor 5G beschikbaar zijn zal dit ook het geval wezen. Tot die tijd is het meer een soort 4G+.
ultimasnake @HKLM_20 december 2023 07:45
Tuurlijk zou 500+ prachtig zijn, maar hoe geweldig is het dat we in pak 'm beet 20 jaar van 2mbit down en 1mbit up over ADSL en een vaste lijn naar 300+ gegaan zijn over een mobiel lijntje!! Kan nergens uit halen hoe oud je bent maar als je oud genoeg bent als ik om zelfs inbellen over ISDN meegemaakt te hebben waar je een JPG nog zag laden in een minuutje is dit toch onvoorstelbaar :-) (1000/1000 thuis ook trouwens hahaha)
Bas_f @ultimasnake20 december 2023 09:49
Haha! Dat dus. Mijn ISDN lijnen gebundeld om nog sneller een MP3tje te downloaden (14KB/sec) en rustig 2x telefoonkosten betalen. :/
metalmania_666 @ultimasnake20 december 2023 10:53
Begonnen met inbellen met een 9600 baud modem.
Later eerst een 14K4 en toen gelukkig een 56K6 modem

Mijn eerste pc in 1987 gebouwd: een 386SX met een DX kaartje
ultimasnake @metalmania_66620 december 2023 12:07
Thuis begonnen we met een 286 (met monochrome scherm en wel 10MB harde schijf!!!), maar internet hadden we bij een schoolvriendje waarvan z'n vader voor het werk deze nodig had. Thuis kwam het internet pas met ADSL en mocht ik het van mijn bijbaantje betalen omdat mijn ouders het niet nodig hadden haha.. Wat een tijden
TobyP @ultimasnake20 december 2023 18:55
nou, ik ben begonnen met een C64 en casettebandjes, daarna Amiga 500 (later 1200), en mijn eerste zelfbouw pc was in 1996, en echte pentium 200. Pas in 1998 internet, 56k6
aandegrift @ultimasnake21 december 2023 12:51
In 1986, via mijn stage, een 10MB harddisk kunnen regelen voor een matsprijsje.
En heel mijn omgeving riep in koor: 'Wat moet je thuis nou met een hard disk?'
:)
nl_amun @metalmania_66620 december 2023 16:32
Heb jij dan ook nog een pc met router on a floppy gehad :)
Dat waren nog eens mooie tijden!
akaash00 @HKLM_19 december 2023 23:56
Hier in de stad met Odido/t-mobile 5G down/up van 409/92 te halen op dit moment
ShakerNL @HKLM_20 december 2023 16:54
Op 5G haal ik ook rond de 300 Mbps via Odido. Met 4G daarintegen haal ik over de 800 Mbps.
HKLM_ @ShakerNL20 december 2023 18:33
Ik haal met 4G op mijn iPhone 14 ongeveer dezelfde snelheid inderdaad
Willchm @HKLM_20 december 2023 18:30
Hoogste score op 5G is bij mij:
507 mbps down
84.4 mpbs up.
Is een leuke indicatie.
As weekend ben ik Duitsland.
Is kijken wat 5G SA dan doet.
florisje @Willchm20 december 2023 22:47
In de VS hebben we in sommige steden 5G UW (ultra wide band) en die heb ik met zicht op de antenne over de 4GB/s zien gaan. Absurd natuurlijk en de benodigde hardware is ook niet mis, de lantaarnpalen waar dat meestal in zit hebben allemaal een flinke netwerk/server unit.
Linke-soep @HKLM_21 december 2023 00:53
Er was een tijd dat Nederland op nummer 2 lag, net na Zuid Korea. Destijds met 3g als ik me niet vergis. Er zijn in de afgelopen 10/15 jaar wat jammerlijke keuzes gemaakt qua innovatie met technische vooruitgang en data.
Mastermovie @HKLM_22 december 2023 23:27
De 5G die nu beschikbaar is wordt op of de 900 of 700 megahertz range uitgevoerd (het was een van de 2, weet niet meer zeker welke het was). Die werd eerst voor 3G gebruikt. Het is nog afwachten tot de 3.5 gigahertz ranges geveild worden voordat we hogere snelheden kunnen verwachten.
cariolive23 19 december 2023 21:18
Opvallend dat Brazilië zo hoog in de lijst staat. Voor de stad (ervaring = Rio de Janeiro + São Paulo) klopt dat wel, maar buiten de stad is het toch wel een ander verhaal. En dat is zeker geen verwijt, want het land is wat groot en buiten de grote steden is het al snel bijzonder leeg.
BlaDeKke @cariolive2319 december 2023 21:49
Als ze buiten de stad geen 5g aanbieden maar enkel 4g dan heeft dat ook geen effect op de resultaten van 5g snelheden. Of ben ik fout?

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 23 juli 2024 07:24]

cariolive23 @BlaDeKke19 december 2023 22:16
4G is erg optimistisch, 0G komt meer in de buurt... Wij hebben een huis buiten de stad, dichtstbijzijnde dorp is 10km door de bergen. Satelliet werkt goed, en vervolgens wifi op het terrein.

Maar inderdaad, die 5G metingen gaan over 5G en dus niet over andere protocollen.
j-phone 19 december 2023 21:51
Vaag dat er helemaal geen 'rijke' west Europese landen in die lijst voorkomen. Ik had verwacht dat infrastructurele zaken hier (west Europa) snel geregeld zouden zijn.
Andros @j-phone19 december 2023 23:30
Wet van de remmende voorsprong. Als je nu gaat beginnen met een nieuw netwerk aan te leggen ga je geen oude zooi plaatsen. Als de oude zooi nog goed werkt ga je niet alles meteen upgraden. Om dezelfde reden kom ik glasvezel tegen in dorpjes in Zuidoost-Azië waar nog nooit een telefoon of kabel verbinding is geweest.

Verkijk je overigens niet op "rijk West-Europa". Ga eens naar een oord als Duitsland, je mag buiten de steden al blij zijn met 2G en wat dsl verbindingen en dat is moeilijk een arm land te noemen...
j-phone @Andros20 december 2023 00:55
Waarom zou je niet gaan upgraden in het 'rijke' westen? Die telecom bedrijven verdienen zat en een beetje aan de klanten.

Ik krijg steeds meer het gevoel dat het meer te maken heeft met het uitmelken van de klant en zoveel mogelijk geld wegsluizen naar de aandeelhouder ipv rekening houden met concurrentiepositie en duurzaam ondernemen qua onderhoud van het netwerk (zie electriciteitsnet).
Andros @j-phone20 december 2023 01:58
Ja want bij al die telecombedrijven zitten alleen maar mannetjes aan het bureau die "gna-gna" roepen en collectief niet investeren om ons te naaien, klopt...

Je beseft dat je de hele sector hiermee beschuldigt van kartel-vorming en dat dat strafbaar is? Als je daar bewijzen van hebt kun je direct naar de ACM rennen, die bedrijven hebben dan een groot probleem en de consument gaat daarvan profiteren.

In werkelijkheid geldt gewoon de wet van de remmende voorsprong. Kijk eens naar de reacties van de gemiddelde mens als er ergens glasvezel gelegd gaat worden. "Nee dat hoeft niet", "mijn huidige kabelmonopolist is snel zat", "werkt mijn oude FM radio dan nog wel?", "ik heb net de tuin aangelegd, hier mag NIET gegraven worden", "de straling van die glasvezel bezorgt me hoofdpijn", "dat is vast duurder want dat stond op feesboek" en nog veel meer van die onzin.

Tevens vergeet je dat arbeid hier erg duur is en gemeenten dergelijke werkzaamheden onmogelijk maken door allerhande vergunning beleid. Juist omdat er al koper/coax ligt is er niet direct een noodzaak en mensen kijken toch niet verder dan hun neus lang is. Ik zou als provider of nieuwe partij ook niet direct staan te springen om te gaan investeren, dat heeft weinig met "uitmelken" te maken maar is een simpele rekensom. Onder de streep moet die investering gewoon geld opbrengen, waarom denk je dat er vaak moeilijk gedaan wordt over aanleg van voorzieningen buiten de bebouwde kom?
j-phone @Andros20 december 2023 02:01
Die mannetjes aan het bureau hebben niets te maken met de aandeelhouder.

Verder zie ik niet in wat glasvezel te maken heeft met 5G.
keejoz @j-phone20 december 2023 13:14
Waar denk je dat de 5G torens hun internet verbinding halen? Magie?
j-phone @keejoz20 december 2023 14:27
Ah, dat is een goeie. Die glasvezel moet dus nog gelegd worden naar die al die torens, of zal dat er al liggen?
Mastermovie @j-phone22 december 2023 23:30
De 5G frequenties die er echt toe doen moeten nog geveild worden. Alle providers hebben nog geen idee welke en hoeveel van de onderliggende ranges ze in bezit krijgen. Dan is de vraag, ga je als provider alle infrastructuur klaarzetten voor iets waarvan je niet zeker weet dat je het krijgt.
johanneslol @j-phone20 december 2023 08:03
Ik denk dat het grootste probleem regelgeving is. Kijk hoe het hier in Nederland is... Wij hebben hier ook nog geen millimeter 5G (wat echt 5G) is. Landen als zuid Korea zijn daar toch vele malen soepeler in.
svideo @Andros20 december 2023 01:53
Nee hoor gewoon hongerige consumenten die marketing slikken als zoete koek terwijl iedere week gestelt wordt dat 5g in Nederland nog niet mogelijk is...............
TrekVogel @Andros20 december 2023 07:19
Ik kom regelmatig in Duitsland en dat is helaas een beetje de achterbuurt van Europa als het op dit soort zaken aankomt.
Ivolve @Andros20 december 2023 08:56
Typerend dat je er nog steeds vanuit gaat dat we een voorsprong hebben. Ik ben afgelopen jaar in Kuala Lumpur geweest, dat is moderner dan Amsterdam en Rotterdam bij ekaar. Vergeleken bij Dubai verbleekt zelfs New York als oude meuk...
demartijn @Ivolve20 december 2023 11:41
En toch hebben we nog altijd een enorme voorsprong. Die begint wel kleiner te worden. Dat hebben we de afgelopen 30 jaar laten gebeuren. We moeten weer uit onze luie stoel stappen en weer echt gaan uitvinden.

[Reactie gewijzigd door demartijn op 23 juli 2024 07:24]

Andros @Ivolve20 december 2023 14:40
Waar lees je dat ik zeg dat we een voorsprong hebben? Die hadden we, dat is het hele idee van de wet van de REMMENDE voorsprong :>
LeFlavius @j-phone19 december 2023 22:15
Wel duurder, niet beter. ZIen we toch vaak. :+
SkyStreaker @j-phone20 december 2023 04:46
Deze 2023 had ik op mijn oud adres nog steeds VDSL2+ van maximaal ~15MBps hoor, "rijk" en infrastructuur zijn vaak losse eilandjes uit dezelfde groep.
BlaDeKke @j-phone20 december 2023 09:51
Dat hangt van veel factoren af. Zoals eerder genoemd. Wij hadden al mobiele infra voor er 4g/5g was. Wij hebben ook goede vaste lijnen, heb ergens het gevoel dat dat overgeslagen wordt in veel van die landen en gewoon alles op 5g inzetten.

Bij hdtv zag je dat ook, in usa was dat al een norm een decennia voor dat bij ons in belgie wat van de grond kwam. Maar wij hadden al kabeltelevisie met pal, wat best goed werkte, men was gewoon tevreden. In usa is die coax er op veel plekken niet en tv kwam via antenne met ntsc binnen, ntsc (never twice the same color) was al niet zo handig, laat staan via een antenne. Lang verhaal kort: hdtv bracht daar meer verbeteringen met zich mee dan bij ons.
YopY @j-phone20 december 2023 09:53
Ik zag hoe ze maandenlang glasvezel aan het installeren waren in Den Bosch, het is veel duurder en arbeidsintensiever om het toe te voegen aan bestaande infra. Zo ook met 5G, en ik denk dat er ook gewoon weerstand in de aanbieders zit, aangezien ze "pas net" de investeringen in 4G gedaan hebben. En ik denk ook dat klanten het wel prima vinden, vroeger was 3G een ding en gingen klanten massaal overstappen als een andere aanbieder wel of goedkoper 3G had.
IJuanTM 19 december 2023 21:10
In mijn eigen ervaring moet ik heel vaak mijn SIM tijdelijk terug forceren naar 4G omdat 5G zo traag of instabiel is. Weet niet of anderen dat ook wel eens ervaren? Ik heb Odido met een Samsung S21 Ultra.
adamvansanten @IJuanTM19 december 2023 21:24
Ik heb ook Odido (met een iPhone 13 mini, dus ongeveer even oud) en heb dat probleem niet… Wellicht is er iets mis met je telefoon?
jelle-91 @adamvansanten19 december 2023 21:32
Ik heb een gewone iphone 13 en heb ook last van een sotterende connectie. Vooral thuis (ik woon in Hoorn) en in de trein heb ik er last van. zowel in de weilanden als in de randstad. echt om gek van te worden. maar dat zal wel te maken hebben met die frequenties die pas binnenkort gebruikt kunnen worden.
Keypunchie
@jelle-9119 december 2023 21:48
Met iPhone is het vrij makkelijk om het op 4G-only te zetten. Doe ik ook, want eerlijk gezegd, ik ga het verschil tussen 100 of 200 Mbps echt niet merken op mijn telefoon.

@TrekVogel
Ik geloof je! Denk dat het vooral het punt onderstreept dat voor (in ieder geval mijn) mobiel gebruik de bandbreedte de bottleneck niet is.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 23 juli 2024 07:24]

TrekVogel @Keypunchie20 december 2023 07:15
Klopt. Maar ook 4G gaat makkelijk over de 200mbps heen.
MennoE @jelle-9119 december 2023 22:24
In de trein tussen Utrecht en Arnhem heb ik vrijwel géén verbinding met mijn iPhone 13 pro max. Super irritant is dat. Zowel 5g als 4g werkt gewoon niet. Ook als ik stilsta op een tussenliggend station werkt internet nog steeds niet. Met mijn vorige iPhones had ik precies hetzelfde. Ik las geloof ik een keer dat de bovenleidingen het signaal verstoren, maar heb daar verder geen verstand van. Ik heb trouwens KPN.

[Reactie gewijzigd door MennoE op 23 juli 2024 07:24]

EmeraldChickn @MennoE19 december 2023 23:29
Je bent niet de enige! Heb er ook regelmatig last van, zeker als je dichter bij Arnhem komt. Heb zelf Simpel hier als provider.
Ascension @MennoE20 december 2023 11:44
Ik heb dat alleen rond Wolfheze, daar valt altijd m'n verbinding weg maar hij pakt het daarna altijd redelijk snel weer op (iPhone 14 Pro en KPN).
HansVenema @MennoE20 december 2023 12:21
Als je met de trein door de veluwe reist is het ook drama: vrijwel geen internet. Ik heb Youfone en een S23 Ultra.

In de trein is internet altijd al drama geweest. Nu ik steeds vaker voor mijn werk verbinding met het internet moet hebben wordt werken in de trein steeds lastiger. Hierdoor verlies ik heel veel werktijd.
adamvansanten @jelle-9120 december 2023 06:13
Apart. Ik zit nooit in de trein (maar wel veel in de auto en minstens 1x per week op de A7 vanaf Amsterdam richting Hoorn en terug). Flitsmeister geeft het best snel aan als hij zijn verbinding kwijt is en heb het echt bijna nooit (afgezien van in parkeergarages). Denk dat ik mazzel heb dan. Misschien 4G forceren proberen zoals anderen ook suggereren?
Verwijderd @adamvansanten19 december 2023 22:22
iPhone 13 pro met KPN, geen Problemen met 5G.
Luchtbakker @IJuanTM19 december 2023 21:34
Recent hebben wij een project gehad met 12 mobiele zuilen, welke simkaarten van Odido hadden. De zendmast stond gemiddeld 200 meter van de zuilen vandaan, en hadden 100% bereik.

Ondanks het goede bereik hebben wij constante problemen gehad op zowel 4G als 5G met uitvallende verbindingen, en package lost. Gezien het om een VOIP en video verbinding ging is dat niet wenselijk.

Na het switchen naar KPN zijn de problemen volledig verholpen, en vreemd genoeg ook het dataverkeer met ~35% afgenomen.

Tot op heden hebben wij hier geen verklaring voor, maar voor ons op zakelijk vlak never nooit meer Odidio. Zeker niet omdat Odido amper tot geen ondersteuning gaf, behalve de schuld wegleggen bij de klant.
jackyallstar @Luchtbakker20 december 2023 09:23
Ik heb een tijd geleden in de comments van een artikel hiero gelezen ivm roaming, dat sommige providers (en nou ga ik even heel gebrekkerig iets technisch beschrijven) tijdens het pollen naar zendmasten meteen een mb oid telde terwijl hun protocol maar een enkele kb nodig had, en dat er daardoor onnodig meer roaming kosten werden berekend. Wellicht komt het verschil uit die hoek rollen?
EmbarrassedBit @IJuanTM19 december 2023 21:52
Bij gebruik van de smartphone merkte ik het niet. Maar aangezien mijn smartphone echter via USB-tethering ook dienst doet als modem voor mijn thuis-internet merk ik via Smokeping wel dat de verbinding soms inderdaad veel instabieler is wanneer 5G toegestaan is. Hoge latency, hoge packet loss en download-snelheden van soms maar enkele megabit per seconde.
DigitalExorcist @IJuanTM19 december 2023 21:33
iPhone 14, geen issues met 5G.
BlaDeKke @IJuanTM19 december 2023 21:47
Ik heb dit in België al een paar keer ervaren. Proximus - iPhone 14 Pro Max
dennisameling @IJuanTM19 december 2023 22:31
Hier precies hetzelfde probleem met een Samsung Galaxy Note 20 Ultra op het Odido netwerk. Met name aan de randen van het dekkingsgebied of onderweg (auto, trein) hapert 5G regelmatig. Ik heb het maar even helemaal uitgezet totdat ze Standalone 5G aan gaan bieden (dus niet meer afhankelijk van 4G als basis)...
Cyn @IJuanTM19 december 2023 22:50
Wat raar, ik heb hetzelfde telefoon bij Odido maar nooit problemen gehad.
laserfreak @IJuanTM19 december 2023 23:02
Dit is omdat jouw telefoon een Samsung modem heeft en een Qualcomm of Intel. Ik had tot voor kort een Google Pixel 7 pro en had ook continu problemen met ontvangst. Jouw telefoon heeft ook een Exynos modem en die zijn gewoon slecht jammergenoeg.
Bas_f @laserfreak20 december 2023 09:47
Dat is gewoon onzin. Ik heb een Samsung Galaxy S22 Ultra en een uitstekende 5G verbinding met Vodafone. Als ie "gewoon slecht" zou zijn, hadden ze niet eens verkocht mogen worden in Nederland.
sammyke007 @IJuanTM19 december 2023 23:50
Zowel in Antwerpen als in Beveren (België) haal ik snelheden op m'n Oneplus op 5G die ik thuis nog niet zo lang geleden maar amper kon halen.
WhatsappHack
@IJuanTM20 december 2023 01:22
Met KPN nergens last van. Maar die hebben over het algemeen sowieso wel beter (5G-)bereik.
hoikboik @IJuanTM20 december 2023 08:47
Ik heb precies het zelfde probleem, heb 4G+ als standaard geforceerd, sinds op 5G er maar geen verbinding wou komen. Vooral al niet in de Metro / Trein.

5G is ook wel redelijk een oplichting, sinds je met 4G+ / 4G misschien 10 mbit minder heb (depends ook aan de provider natuurlijk).
HJVDD @IJuanTM20 december 2023 09:47
Heb hetzelfde met m'n S23 ultra, het wordt tijd dat ze er wat aan gaan doen in Nederland.
(Zit bij ODIDO)

[Reactie gewijzigd door HJVDD op 23 juli 2024 07:24]

Unbound2147 @IJuanTM20 december 2023 10:30
Ik heb dit probleem ook op mijn oppo reno 8, ook bij Odido
metalmania_666 @IJuanTM20 december 2023 10:50
Ik heb dat met Hollands Nieuwe icm mijn Samsung Note 20-5G

Als ik een speedtest doe op 5G krijg ik een instabiel signaal met downloads wisselend tussen 100 - 30 - 100Mbps en een upload van nog geen 5Mbps

Op 4G krijg ik een stabiele verbinding van 174Mbps down en 27,3Mbps up
Rex @IJuanTM20 december 2023 11:26
Misschien ligt het eraan of het 5G NSA of 5G SA is.

Wij hadden in Spanje in het begin alleen maar 5G NSA. Ik merkte ook dat het niet helemaal lekker werkte. Vaak ging ik handmatig terug naar 4G.
Nu hebben we 5G SA en merk ik niks raars meer.
Roel1966 19 december 2023 22:50
Dacht lange tijd dat die lage 5G snelheid meer te maken ermee had met de ruimte waarin ik meestal test maar als ik dan dat gemiddelde van 200 Mbps lees dan verklaard dat wel een en ander. Wel dan ook heel apart dat Nederland niet bij de 10 snelste landen hoort ondanks de grote dekking.

Maar ja, ergens heb ik voor mij persoonlijk ook geen hoge internet snelheid nodig met hetgeen ik doe met de smartphone.
YopY @Roel196620 december 2023 09:54
Ligt er ook aan dat niet alle frequenties in NL beschikbaar zijn, zoals de 3.5 GHz band die door Immarsat gebruikt werd/wordt: nieuws: Inmarsat vertrekt per 1 februari uit Nederland na intrekken van vergu...
Roel1966 @YopY20 december 2023 17:47
Ja, toch zou je zeggen dat in zo'n 'modern' land als Nederland dat inmiddels wel mogelijk moet zijn.
beerse 20 december 2023 10:33
Volgens mij zijn deze getallen gebaseerd op de in dat land beschikbare maximale bandbreedte.
Daarbij zou ik ook wel eens de dekking willen zien. Met namen buiten de grote steden.

Voor mij als techneut heb ik het idee dat 5g qua bandbreedte niet echt sneller is dan 4g op de zelfde frequenties.

Het grote voordeel van 5g is dat de verbinding sneller is opgezet. Dat is een voordeel als je van cel wisselt bijvoorbeeld. Dat geeft gevoelsmatig een betere ervaring.

Daarnaast is voor 5g afgesproken dat ze op hogere frequenties mag werken. Dat heeft als voordeel dat daar de bandbreedte hoger uit kan komen. Dat wel ten koste van het bereik: met een hogere frequentie en het zelfde zender vermogen kom je minder ver.

Ook is voor 5g afgesproken dat ze op lagere frequenties mag werken. Dat heeft als voordeel dat ze bij het zelfde vermogen verder komt. Dat wel ten koste van de bandbreedte.

Netto resultaat: Gevoelsmatig is 5g beter dan 4g. Wie vind een mooie beschrijving van betere dekking in combinatie met beschikbaarheid en bandbreedte.
ssn 19 december 2023 22:29
53 Mbps bij Telenet België bij mij thuis op Pixel 6a, het is om te wenen.
atthias @ssn19 december 2023 22:37
geluk dat je niet in Wenen woont dan daar is het pas echt wenen :+

sorry kon het niet laten
Martinspire 19 december 2023 22:49
Dus eigenlijk zitten we overal nog op 4g met enkele uitschieters. Had ook niet echt het idee dat het uitmaakte. Er is een reden dat de providers niet meer extra laten betalen voor 5g.
Jazco2nd 19 december 2023 23:15
Maar wat is 5G exact?
Want het kan niet zo goed 4G+ of 4G++ zijn. Uiteindelijk is het meestal gewoon LTE-Advanced met een bepaalde set aan uitbreidingen. Welke en hoeveel daarvan bepalen volgens mij of je het 4G+ of 4G++ noemt.

5G is volgens mij 9 van de 10 keer puur marketing/branding.

En welk icoontje je ziet, is weer afhankelijk van interpretaties van de fabrikant lijkt het. 4G+/++ op mn telefoon toont in Android Auto (Renault) doodleuk 5G.
ikkuhisperry 20 december 2023 09:33
Jeetje ik heb er nooit naar gekeken verder, las dit artikel denk zal eens speedtesten. Maar mijn mobiele internet 4g is sneller als mijn thuisnetwerk 😅. wat?

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