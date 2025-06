Raad van EU stuurt voorstel voor snellere aanleg gigabitnetwerken

De Raad van de Europese Unie heeft een voorstel voor de versnelde aanleg van gigabitnetwerken in de EU naar de Commissie en het Parlement gestuurd. Nu beginnen onderhandelingen over de exacte tekst van de wet.

De wet krijgt de naam Gigabit Infrastructure Act en hij is al even in ontwikkeling; de Europese Commissie stuurde een eerste versie in februari naar de Raad toe. De Raad, bestaande uit ministers of staatssecretarissen uit alle lidstaten, hebben diverse wijzigingen doorgevoerd. Zo stond in het voorstel dat bedrijven die gigabitnetwerken aanleggen waar mogelijk stilzwijgend toestemming moeten krijgen voor werkzaamheden; die tekst is nu verdwenen.

De bedoeling van de wet is dat bedrijven sneller en tegen minder kosten gigabitnetwerken kunnen aanleggen. Op die manier moet in 2030 elk huishouden in de EU kunnen internetten met minimaal 1Gbit/s. Dat kan via glasvezel of 5G zijn. De wet maakt dat mogelijk door vergunningsregels gelijk te trekken over de hele EU, waardoor aanvragen makkelijker zijn. Ook moeten overheidsgebouwen meewerken aan het plaatsen van benodigde infrastructuur zoals zendmasten. Daarnaast versoepelt het regels rondom samenwerking op bijvoorbeeld zendmasten.

De koepelorganisatie van providers GSMA is blij met het voorstel, maar heeft wel kanttekeningen. Zo wil de GSMA dat de stilzwijgende toestemming wel in de wet komt te staan om procedures te versnellen. Ook wil GSMA dat de wet technologieneutraal is en dus geen verplichting oplegt voor bepaalde technologieën zoals 5G.