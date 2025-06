Microsoft laat consumenten betalen voor Windows 10-beveiligingsupdates na 2025

Microsoft laat consumenten betalen voor het krijgen van beveiligingsupdates voor Windows 10 als de support ophoudt in oktober 2025. Tot nu toe konden alleen bedrijven betalen voor Extended Security Updates.

Microsoft zegt nu nog niet hoeveel dat gaat kosten. Dat consumenten kunnen gaan betalen voor Extended Security Updates, staat in een blog van Microsoft over het geplande einde voor Windows 10. Het ESU-programma voor consumenten staat ook op een faq-pagina van Windows.

Veel desktops en laptops draaien op Windows 10. Het einde van de support met gratis updates staat gepland voor oktober 2025. Dat is iets meer dan tien jaar na de release van Windows 10 en ongeveer vier jaar na de release van Windows 11. Het Windows 7-ESU-programma kostte rond 280 dollar per machine voor drie jaar. Hoeveel dat bij Windows 10 zal zijn, is nog onbekend.