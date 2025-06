Microsoft geeft gebruikers die back-up maken gratis jaar lang Windows 10-updates

Microsoft geeft gebruikers gratis een jaar lang extra beveiligingsupdates voor Windows 10 als ze Windows Back-up activeren. Ook kunnen gebruikers ervoor kiezen om extra ondersteuning te kopen met 1000 Microsoft Rewards-punten.

Windows Back-up

Microsoft heeft twee nieuwe opties aangekondigd waardoor Windows 10-gebruikers na afloop van de reguliere ondersteuningsperiode, op 14 oktober, alsnog een jaar lang updates kunnen ontvangen. Voor de eerste optie moeten ze de Windows Back-up-optie activeren. Daardoor worden mappen, apps, instellingen en logins gesynchroniseerd met de cloud, waardoor gebruikers ze na de installatie van een nieuw besturingssysteem, zoals Windows 11, weer meteen kunnen terughalen. De back-ups worden opgeslagen in OneDrive, dat 5GB gratis opslag biedt aan gebruikers.

Een andere optie is om de extra ondersteuningsperiode aan te schaffen met 1000 Microsoft Rewards-punten. Die punten zijn te verdienen door bijvoorbeeld zoekopdrachten uit te voeren in Bing of aankopen te doen in de Microsoft Store.

De derde mogelijkheid is om 30 dollar te betalen. Microsoft kondigde deze mogelijkheid al in 2023 aan. Voorheen konden alleen bedrijven betalen voor Extended Security Updates.