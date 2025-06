Google laat Android-gebruikers Chrome-adresbalk naar onderkant verplaatsen

Google Chrome-gebruikers kunnen de adresbalk voortaan naar de onderkant van het scherm verplaatsen in de Android-app. Via de iOS-versie van de internetbrowser is dit al langer mogelijk.

Gebruikers kunnen de adresbalk in Google Chrome verplaatsen door deze ingedrukt te houden, waarna de optie verschijnt om deze onderaan of bovenaan het scherm te plaatsen. Het verplaatsen van de url-balk is ook mogelijk via het instellingenmenu. Google zegt dat de functie binnen enkele weken voor alle Android-gebruikers beschikbaar moet zijn. Bij de iOS-versie van Chrome is dit al sinds 2023 mogelijk, maar de optie werd nooit naar de Android-app gebracht. Wel werd hier al in 2016 mee geëxperimenteerd.