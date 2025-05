Google laat Chrome-gebruikers op iOS URL-balk onderaan scherm plaatsen

Google Chrome-gebruikers kunnen op iOS de URL-balk onderin beeld plaatsen. Google spreekt over een 'veelgevraagde functie'. De functie werd sinds augustus getest in de experimentele Testflight-build. Het is niet bekend of en wanneer de functie naar Android komt.

Gebruikers kunnen de URL-balk verplaatsen door deze ingedrukt te houden, waarna de mogelijkheid verschijnt om deze onderaan of bovenaan het scherm te plaatsen. Het verplaatsen van de URL-balk kan ook in het instellingenmenu. Bij de Safari-browser is het op iOS al langer mogelijk om de URL-balk onderin beeld te plaatsen. Google experimenteerde in 2016 al met de adresbalk onderaan het scherm op Android.