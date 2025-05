Samenwerkingsverband van Europese banken rondt overname van iDEAL af

De overname van iDEAL door het Europese bankensamenwerkingsverband EPI is afgerond. Ook de overname van Payconiq, het bedrijf achter de technologie van iDEAL, is klaar. Met de overnames wil EPI een uniform Europees betaalsysteem maken.

Het afronden van de overname betekent dat alle toezichthouders hun goedkeuring hebben gegeven voor de overname. Het European Payments Initiative deelt geen overnamebedragen. IDEAL is overgenomen van Currence, opgericht door acht Nederlandse banken, waaronder ING, ABN AMRO en Rabobank. Die banken zitten ook in EPI, samen met onder meer Deutsche Bank, KBC, Belfius en DZ Bank. Payconiq was voorheen van een Luxemburgs bedrijf en maakte de technologie van iDEAL en het Belgische Bancontact.

EPI wil met de overnames een 'alomvattende betaaloplossing' maken die onder één merk een digital wallet en 'account-naar-accountbetaaloplossingen' moet maken. Die digitale portemonnee moet Wero heten. Het eerder genoemde betaalsysteem moet eerst in België, Frankrijk en Duitsland uitgebracht worden, daarna Nederland. Later moet het platform ook in andere Europese landen verschijnen. Bij de aankondiging van de overnames in april dit jaar werd gesproken over een test eind dit jaar in Frankrijk en Duitsland, met een bredere uitrol voor begin volgend jaar.

IDEAL en Payconiq blijven vooralsnog werken zoals ze dat al deden. "De geleidelijke integratie van iDEAL naar Wero zal in 2025 beginnen", schrijft iDEAL. Met de wallet moet het niet alleen mogelijk worden om betalingen te doen, het moet op termijn ook als digitale identiteit fungeren.