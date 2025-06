Privacytoezichthouder: digitaal rijbewijs moet niet aan wallet worden gekoppeld

De Europese privacytoezichthouder wil dat het digitale rijbewijs waar de Europese Commissie aan werkt, niet verplicht moet worden gekoppeld aan het Europese identiteitsbewijs. Dat is voorlopig ook niet de bedoeling, maar de EDPS waarschuwt er alvast tegen.

De European Data Protection Supervisor schrijft dat in een persbericht. De EDPS is de toezichthouder op projecten van Europese bodem waarbij data van burgers wordt verwerkt. De wens van de EDPS rondom het digitale rijbewijs heeft geen juridische status, maar is toch een belangrijke indicatie van hoe de toezichthouder erover denkt. De toezichthouder reageert met de denkwijze op plannen van de Europese Commissie om een digitaal rijbewijs te ontwikkelen. Dat moet een framework worden waarbij Europese burgers hun rijbewijs niet alleen fysiek kunnen krijgen, maar ook als digitaal bewijs dat bijvoorbeeld via mobiele telefoons kan worden getoond en dat in alle EU-lidstaten geldig moet zijn. De EC heeft daarvoor een richtlijn opgesteld en werkt nog aan de technische specificaties. Die draaien bijvoorbeeld om beveiliging en interoperabiliteit.

De Europese privacytoezichthouder heeft nu zijn eerste mening gegeven over dat plan. Het opvallendste aan die mening is dat er volgens de EDPS geen verplichte koppeling mag komen met de Europese digitale identiteitswallet. Ook dat is een plan van de Commissie, die wil dat in de toekomst alle identiteitsbewijzen van Europeanen ook digitaal kunnen worden opgeslagen. De EDPS zegt dat 'het gebruik van de EU Digital ID Wallet voor mobiele rijbewijzen optioneel, niet verplicht zou moeten zijn'. Er was nog geen sprake van dat het rijbewijs aan de wallet zou worden gekoppeld, maar dat lag wel voor de hand.

De EDPS stelt nog meer maatregelen voor rondom het rijbewijs. De toezichthouder vindt dat lidstaten alleen rijbewijsgegevens mogen uitwisselen om onderzoek te doen naar verkeersovertredingen en niet voor andere zaken. Ook moet er een maximale bewaartermijn komen voor gegevens.

Hoewel het slechts gaat om aanbevelingen en geen officieel beleid, kunnen de uitspraken van de EDPS belangrijk zijn in het debat. Voor beleidsmakers is nu duidelijk welke normen de toezichthouder zou willen hanteren. Bij de uiteindelijke bepaling van die normen is het onverstandig van beleidsmakers om daarvan af te wijken, omdat de kans dan groot is dat de EDPS er uiteindelijk toch een negatief oordeel over velt. Net zoals nationale toezichthouders heeft ook de Europese privacytoezichthouder het recht om boetes op te leggen of beleidswijzigingen te verplichten als blijkt dat de AVG wordt overtreden.