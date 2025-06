Europees Parlement stemt in met invoering van digitale wallet als ID-bewijs

Het Europees Parlement is akkoord gegaan met de invoering van een digitaal identiteitsbewijs voor Europese burgers. In de aangenomen wettekst staat dat de wallet altijd alleen op vrijwillige basis moet blijven bestaan. Ook moet de wallet opensource worden.

Het Europees Parlement stemde op donderdag met 335 stemmen vóór de resolutie om een Europees digitaal identiteitsbewijs te laten bouwen. 190 Europarlementariërs stemden tegen, 31 onthielden zich van stemming. Met de stemming is de weg bijna vrij om de software te ontwikkelen; het voorstel moet nog door de Europese raad van ministers.

In de wet is opgenomen dat lidstaten een European Unique Identifier kunnen laten ontwikkelen. Vorig jaar zette de Europese Commissie al referenties online waaraan zo'n digitale wallet moet voldoen. Met een digitaal identiteitsbewijs kunnen Europeanen zich via een app op hun smartphone identificeren bij officiële instellingen.

Critici zijn bang dat de app in de toekomst verplicht wordt en kan worden misbruikt om burgers bijvoorbeeld te volgen of te dwingen zich sneller te identificeren. Het Europees Parlement zegt dat er in de wettekst waarborgen zijn opgenomen om dat te voorkomen. Zo staat er in de wet dat het gebruik van de wallet altijd vrijwillig moet blijven en dat burgers niet mogen worden gedwongen de wallet te gebruiken. Er mag 'geen discriminatie plaatsvinden voor burgers die ervoor kiezen de digitale wallet niet te gebruiken', schrijft het Parlement.

Verder is vastgelegd dat de broncode achter de wallet opensource beschikbaar moet worden. Er komt daarnaast een privacydashboard waar burgers kunnen inzien welke data over hen is opgevraagd en waarin het mogelijk is die data te laten verwijderen.