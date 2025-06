Apple blijft in Europa toch ondersteuning aanbieden voor webapps in iOS

Apple draait de beslissing om webapps niet meer aan te bieden voor Europese gebruikers terug. Dat gebeurt in de definitieve versie van iOS 17.4, die later deze maand uit moet komen. progressive web apps of pwa's gaan dan weer werken met WebKit.

Apple schrijft in een update in een supportdocument dat het de eerdere beslissing terugdraait. Apple besloot in februari dat het geen progressive web apps meer ging ondersteunen voor iOS-gebruikers in de Europese Unie. De fabrikant zei dat het dat deed om aan de Digital Markets Act te kunnen voldoen. Apple zei toen dat het 'een geheel nieuwe integratiearchitectuur' zou moeten bouwen om fullscreenwebpagina's als apps weer te kunnen geven. Eerder bleek Apple al sinds iOS 17.4 geen ondersteuning meer te bieden voor dergelijke pwa's, die Apple zelf Home Screen-webapps noemt.

Het bedrijf komt nu terug op die beslissing. "We hebben verzoeken gekregen om ondersteuning voor Home Screen-webapps op iOS te blijven aanbieden", schrijft Apple. Het bedrijf zegt niet of die verzoeken van gebruikers kwamen, of van Europese beleidsmakers. Volgens Apple worden pwa's maar weinig gebruikt. "We blijven Home Screen-webapps mogelijk houden in de Europese Unie."

Pwa's blijven volgens Apple nog gewoon werken op WebKit. Apple voegt de ondersteuning weer toe aan de definitieve versie van iOS 17.4, dat nu nog alleen in bèta beschikbaar is. Die versie moet begin maart uitkomen.