Apple lijkt PWA's op iOS niet meer te ondersteunen in iOS 17.4 voor EU-users

Het lijkt erop dat Apple binnen iOS niet langer volledige ondersteuning biedt voor progressive web apps of PWA's. De problemen lijken zich alleen voor te doen bij gebruikers binnen de Europese Unie.

PWA's zijn apps gebouwd met technologieën voor het web, maar geven een vergelijkbare ervaring als een platformspecifieke app. Dat betekent bijvoorbeeld dat apps een eigen icoontje op het homescherm krijgen, veelal op volledig scherm openen, hun eigen UI kunnen bieden en gedistribueerd kunnen worden via de App Store.

In een bèta van iOS 17.4, die eerder deze maand uitkwam, is dat proces echter flink veranderd. Al in de eerste bètaversie van het besturingssysteem viel op dat PWA's niet meer op top-level openen, maar in Safari. Daarmee zijn het in feite een soort shortcuts, stelde James Moore van de Open Web Advocacy vorige week.

In eerste instantie bestond het vermoeden nog dat het om een bug ging, maar een oplossing vanuit Apple kwam niet. Inmiddels is er een tweede bèta van iOS 17.4, waarin het probleem zich nog altijd voordoet. Mysk, een bedrijf dat zich specialiseert in appontwikkeling voor iOS, merkt bovendien op dat er zelfs een pop-up is toegevoegd, waarin gemeld wordt dat de app voortaan in de standaardbrowser geopend wordt. Daarmee lijkt het niet om een fout te gaan, maar om een bewuste keuze van Apple. Het bedrijf heeft daar publiekelijk nog niks over gezegd.

Mysk benadrukt verder dat alleen gebruikers binnen de Europese Unie getroffen worden. Mogelijk heeft dat te maken met de Europese wetgeving Digital Markets Act (DMA), waar Apple vanaf 7 maart aan moet voldoen, zeggen onderzoekers van Mysk tegenover The Register. Tot nu toe ondersteunde alleen Safari PWA's op iOS, maar onder de aankomende wet mag dat niet. Dan moeten PWA's in alle browsers kunnen draaien, of dus in geen enkele browser.

"De browser moest een component genaamd 'service worker' maken om PWA's te laten draaien", aldus de Mysk-onderzoekers. Volgens hen lijkt het erop dat Apple geen manier heeft kunnen vinden waarop andere browsers hun eigen service workers kunnen aanmaken. "De enige manier om dan voor de deadline aan de DMA te voldoen, is door PWA's in alle browsers uit te schakelen. Nu zijn alle browsers gelijk." Apple heeft nog niet gereageerd en was niet direct bereikbaar voor commentaar.