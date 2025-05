WhatsApp werkt aan interoperabiliteit chatapps, vindt privacy waarborgen lastig

WhatsApp werkt met het oog op de DMA aan een manier om verschillende chatapps via de dienst te kunnen gebruiken, maar noemt het waarborgen van de privacy van gebruikers als pijnpunt. Het is niet duidelijk welke andere apps meewerken aan interoperabiliteit met WhatsApp.

In een interview met Wired licht Dick Brouwer, Director of Engineering bij WhatsApp, toe wat de mogelijkheden en problemen van interoperabiliteit via de berichtendienst zijn. "Het is lastig om een toegankelijk platform voor interoperabiliteit aan derden te bieden en de privacy-, beveiligings- en integriteitsstandaarden van WhatsApp te waarborgen", zegt Brouwer.

Uit bètaversies van de berichtendienst bleek eerder dat er een apart scherm in de WhatsApp-app moet komen waar berichten van gebruikers van andere chatdiensten binnenkomen. Brouwer licht toe dat deze functie, waarvan vooralsnog geen releasedatum bekend is, in ieder geval opt-in moet worden. De Digital Markets Act treedt in maart van dit jaar in werking, en vanaf dan heeft de berichtendienst volgens de medewerker enkele maanden om aan de verplichting van interoperabiliteit te voldoen.​​​​​De exacte plannen worden in maart verder geopenbaard.

Wired zet echter vraagtekens bij de werkbaarheid van het huidige plan. Het medium stelt dat WhatsApp afhankelijk is van de samenwerking met derden, maar dat de berichtendienst uiteindelijk de eisen kan bepalen. Zo wil het dochterbedrijf van Meta dat aangesloten chatapps gebruikmaken van het Signal Protocol-encryptiestandaard en dat clients van derden direct aangesloten worden op de serverinfrastructuur van WhatsApp. Brouwer zegt dat derden ook kunnen kiezen voor een eventuele proxy tussen de servers van derden en WhatsApp. Dit zou de noodzaak van overeenkomende beveiligingsprotocols wegnemen.

Tot dusver heeft nog geen enkele prominente chatdienst bevestigd dat het werkt aan interoperabiliteit volgens de parameters van WhatsApp. Berichtendienst Matrix zegt tegen Wired dat het een geheimhoudingsovereenkomst moest tekenen. Een andere dienst, Threema, laat tegenover het medium weten dat derden op basis van de huidige plannen geen inzicht hebben in wat WhatsApp met gebruikersgegevens doet. Ook zou er bij deze vorm van interoperabiliteit het risico ontstaan dat de identiteit van gebruikers gekoppeld kan worden aan andere gegevens. Threema noemt als voorbeeld de koppeling van een anoniem gebruikers-ID van de dienst aan een telefoonnummer van WhatsApp.