Meta protesteert bij rechter tegen regels voor Messenger als DMA-poortwachter

Meta gaat in beroep bij een rechtbank in Luxemburg tegen het aanwijzen van Facebook Messenger en Facebook Marketplace als poortwachter. Daarvoor gaan vanaf volgend jaar onder de Digital Markets Act-wetgeving strenge regels gelden.

Meta gaat beargumenteren dat Facebook Messenger alleen een chatfunctie binnen Facebook is en geen aparte dienst, meldt Financial Times. Dat is een lastig argument voor het bedrijf, dat Messenger jaren geleden weghaalde uit de Facebook-app en onderbracht in een eigen bedrijf. Voor Marketplace gaat Meta beargumenteren dat het geen dienst is waarmee bedrijven zaken doen met consumenten, wat nodig is om onder de DMA te vallen.

Het bedrijf zegt in een verklaring dat het alleen maar duidelijkheid wil over de nuances van de wet en dat het bedrijf doorgaat met zich voor te bereiden op de DMA. Bovendien zegt het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram dat het zich wil houden aan de nieuwe regels. Die gaan in maart volgend jaar in.

Meta is het eerste bedrijf dat zich verzet tegen de aanwijzing als poortwachter. Microsoft en Google hebben besloten dat niet te doen. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de DMA.