Meta ontkoppelt midden december chatfuncties Instagram en Messenger

Meta gaat de chatomgevingen van Messenger en Instagram vanaf midden december ontkoppelen. Dat heeft het bedrijf bevestigd tegenover The Verge. De redactie van 9to5Google meent dat het bedrijf hiermee wil voldoen aan de Europese Digital Markets Act.

De redactie van 9to5Google zag op een Amerikaanse supportpagina van Meta dat het vanaf midden december onmogelijk wordt om vanuit de Instagram-app nieuwe gesprekken te starten met Facebook-accounts. De beperking geldt vanaf dan ook in de andere richting. Bestaande chats tussen de twee platforms kunnen vanaf dan ook niet meer actief worden gebruikt, maar ze kunnen wel nog worden gelezen. Contactpersonen zullen niet meer de actieve online status van een contactpersoon kunnen bekijken en leesbevestigingen worden vanaf dat moment niet meer doorgegeven.

Meta bevestigt het nieuws aan The Verge en zegt dat alle overige chatfuncties wel gewoon blijven werken. Het Amerikaanse bedrijf vermeldt niet waarom het de chatdiensten van beide platforms ontkoppelt. Volgens de redactie van 9to5Google wil het bedrijf hiermee voldoen aan de Digital Markets Act van de Europese Unie. Vanaf maart 2024 zijn alle regels van deze EU-wet van kracht. Meta had in 2020 een update uitgebracht voor de Instagram-app waardoor het mogelijk werd om vanuit de app te chatten met Facebook-gebruikers.

Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de DMA en zusterwet de DSA. Onder de DMA moeten poortwachters interoperabiliteit mogelijk maken, zodat derden kunnen werken met de diensten van het grote online platform. Die externe bedrijven moeten hun eigen aanbiedingen en contracten aan klanten kunnen aanbieden op het online platform. Poortwachters mogen ook niet hun eigen producten en diensten gunstiger aanbieden dan die van concurrenten en ze mogen niet meer voorkomen dat gebruikers vooraf geïnstalleerde software verwijderen.