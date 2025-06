Tientallen accounts van PlayStation Network-gebruikers 'onverwachts' verbannen

Tientallen PlayStation Network-gebruikers melden dat Sony hun accounts heeft verbannen. Sommige gebruikers zouden een melding hebben gezien waarin Sony claimt dat ze de gebruikersvoorwaarden van het platform hebben geschonden.

Volgens de redactie van The Verge gaat het om enkele tientallen PlayStation-gebruikers. Die hebben de verbanningen op X, Reddit en gamingforum ResetEra gedeeld. De gebruikers weten naar eigen zeggen niet waarom Sony heeft besloten om hun accounts te verbannen. Sommigen hebben al contact opgenomen met de klantendienst van het bedrijf, maar die kon in de meeste gevallen ook niet meedelen waarom de beslissing was genomen. Sommige van de accounts zouden inmiddels wel hersteld zijn. The Verge heeft ook contact opgenomen met Sony, maar het bedrijf heeft nog niet officieel gereageerd. Het is voorlopig onduidelijk hoe wijdverspreid het voorval is.