Modder bouwt originele PlayStation om tot handheldconsole

Een modder is erin geslaagd om de originele PlayStation-console uit de jaren negentig om te bouwen tot een handheld. Het originele PU-18 PS1-moederbord is dubbelgevouwen om in de compacte 3d-geprinte behuizing te passen.

YveltalGriffin deelt op het socialemediaplatform X en op BitBuilt foto's en specificaties van de portable PS1. De modder zegt dat het originele moederbord in tweeën gesneden en gevouwen is. Het apparaat moet dankzij de 3500mAh-accu een accuduur bieden van ongeveer 2,5 uur. De behuizing is door een 3d-printer gemaakt met wit PLA. De knoppen aan de voorzijde zijn afkomstig van een DualShock-controller. Ook de rumble is overgezet, maar de thumbsticks ontbreken. Savebestanden worden opgeslagen via PicoMemcard+ met een microSD-kaart van 16GB.

Het formaat van de handheld is iets groter dan dat van de PS Vita, zo is te zien op een foto van de twee apparaten. De modder loopt naar eigen zeggen nog tegen enkele problemen aan. Zo zijn er geen volumeknoppen aanwezig en zijn de powerled en resetknop nog niet aangesloten. Daarnaast zorgt het gebrek aan heatsinks ervoor dat de handheld na een tijdje warm wordt.

De originele PlayStation-console, ook wel bekend als de PS1, werd eind 1994 uitgebracht in Japan en verscheen in september 1995 in andere delen van de wereld. Sony verkocht in totaal meer dan 100 miljoen exemplaren van de console. In november 2020 heeft de fabrikant de vijfde generatie van de console uitgebracht: de PlayStation 5. Volgens geruchten moet de aankomende Pro-versie van de PS5 drie keer zo krachtig zijn als de reguliere PS5.