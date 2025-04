Student bouwt opensourcelaptop met mechanisch toetsenbord en 4k-amoledscherm

Brian Huang, een middelbare scholier van de Philips Exeter Academy, heeft als schoolproject zelf een laptop ontworpen en gebouwd. De zogenaamde anyon_e is volledig opensource en biedt specificaties zoals een Rockchip RK3588-soc, een verwijderbaar draadloos mechanisch toetsenbord en een 13,3"-amoleddisplay.

Huang wilde in enkele maanden tijd een laptop maken die zoveel mogelijk eigenschappen deelt met moderne thin&light-modellen, waarbij hij zoveel mogelijk zelf wilde doen. Hij ging aan de slag met de Rockchip RK3588-soc en een 13,3"-amoledpaneel van Samsung dat in verschillende ASUS-laptops wordt gebruikt. Vervolgens ontwierp de student zelf een moederbord en chassis, dat uit aluminium is gefreesd.

Qua invoer koos Huang voor een glazen Azoteq-trackpad met multitouch, omdat het vanwege zijn gebrek aan ervaring met capacative tracking naar eigen zeggen geen optie was om er zelf een te ontwerpen. Het toetsenbord is dan wel weer een eigen creatie: door Cherry MX ULP-mechanische schakelaars te combineren met 3d-geprinte keycaps uit pla en een 1mm dikke 200mAh-accu kon Huang een compact toetsenbord maken, dat uit de laptop kan worden gehaald om draadloos te gebruiken.

Na het vervaardigen van een 62,9Wh-accu, alle componenten netjes met elkaar te verbinden en de benodigde drivers te schrijven, resteerde de afwerking. Daarvoor waren verschillende 3d-geprinte onderdelen voor structurele ondersteuning nodig, alsook scharnieren van de Framework Laptop 13. Huang koos uiteindelijk voor Joshua Rieks Ubuntu Rockchip-distro als besturingssysteem en ging aan de slag met het voltooide systeem.

Een vergelijking met een M3 Max-gebaseerde MacBook Pro toont aan dat de anyon_e in 19 seconden is opgestart, zo'n drie seconden sneller dan de Apple-laptop. Huang meldt verder dat het apparaat een vlotte browserervaring biedt, in staat is om Minecraft te draaien op 4k-resolutie en een accuduur van ongeveer zeven uur heeft.