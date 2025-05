YouTube-kanaal Nerdforge bouwt pc met werkend koffiezetapparaat - Update

YouTube-duo Nerdforge heeft een werkende pc gebouwd met een ingebouwde koffiemolen en koffiezetapparaat. Youtuber Martina van dat kanaal wil het apparaat dagelijks gebruiken. Ze belooft updates te geven over de werking ervan.

Martina, die samen met Hansi Nerdforge vormt, begon met een Corsair 1000D als behuizing. Daarin bouwde ze aan de voorkant een koffiemolen, die via een trechter gemalen koffiebonen laat vallen in een koffiezetapparaat. De behuizing is van binnen aangepast om ruimte te maken voor die apparatuur, onder andere door de psu-shroud te verwijderen. De youtuber heeft het geheel afgewerkt met gebeitst hout. Dat zit in het interieur, aan de buitenkant van de behuizing en op de koffieapparatuur. De youtuber heeft daarnaast een gat aan de voorkant gemaakt, die gebruikt kan worden om een mok onder het koffiezetapparaat te zetten.

Bij de bouw van de computer, die is voorzien van een Intel Core i7-14700K en een Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super, hield Martina rekening met een aantal potentiële problemen. Om overmatige vochtigheid en hitte in de behuizing te voorkomen, zorgde ze ervoor dat de luchtstroom van de computer van de achterste ventilators naar de voorkant loopt. Zo komt de hete koffielucht niet in de buurt van de componenten.

De behuizing heeft ze verder voorzien van een Arduino, die het koffiesysteem aanstuurt en de timing van de molen en filtermachine synchroniseert. Via dat apparaat wordt onder andere gezorgd dat de juiste hoeveelheid bonen gemalen worden. Ook wordt het koffiezetapparaat automatisch uitgezet nadat die de juiste hoeveelheid koffie heeft gezet. De case heeft sensors die ervoor zorgen dat er geen koffie kan worden gezet als er geen koffiekopje onder de machine staat. Op die manier wil ze vermijden dat er per ongeluk koffie wordt gemorst in het apparaat.

Martina heeft zich voorgenomen om de koffie-pc in de toekomst dagelijks te gebruiken. Ze belooft updates te geven op sociale media om aan te tonen hoe het apparaat werkt na een paar maanden. Ook wil ze aantonen welke eventuele aanpassingen nodig zijn aan de pc.

Update, 14.02 uur - In dit artikel werd aanvankelijk gesproken over 'hij', waar dit 'zij' moest zijn. Het artikel is hierop aangepast. Daarnaast zijn enkele extra details over de pc toegevoegd.