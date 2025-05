Counterpoint: aantal leveringen pc's is voor het eerst in twee jaar gestegen

De wereldwijde leveringen van pc's stegen vorig kwartaal met 3 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat meldt analistenbureau Counterpoint. Die kleine stijging volgt op acht opeenvolgende kwartalen aan dalingen door lage vraag en overtollige voorraden.

Counterpoint verwacht ook de komende kwartalen een 'sequentiële groei' in het aantal pc-leveringen. Daarmee moet het aantal leveringen in het volledige jaar 2024 eveneens groeien met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het analistenbureau komt de groei onder andere door de opkomst van 'AI-pc's' en herstel van het aantal leveringen in 'verschillende sectoren'. Ook vindt momenteel een nieuw upgradecyclus plaats, waarin consumenten hun oude apparatuur vervangen.

Het aantal leveringen van marktleider Lenovo stegen in het eerste kwartaal van 2024 met 8 procent ten opzichte van diezelfde periode in 2023. De fabrikant leverde 13,7 miljoen pc's, waar dat aantal een jaar geleden nog op 12,7 procent lag. Ook Acer maakte een relatief grote groei door; die fabrikant leverde 3,7 miljoen pc's, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 6 procent. De overige fabrikanten noteerden relatief kleine stijgingen. Dells leveringen daalden met 0,4 procent.

Eerder deze maand meldde ook IDC een lichte groei in het aantal pc-leveringen, hoewel dat analistenbureau de stijging inschatte op 1,5 procent. IDC meldde dat fabrikanten nu weer ongeveer evenveel pc's leveren als in het eerste kwartaal van 2019, voor de coronapandemie. Die pandemie zorgde in eerste instantie voor een grote stijging in de vraag naar pc's, gevolgd door een grote daling.