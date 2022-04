IDC: aantal wereldwijde pc-leveringen steeg voor zesde kwartaal op rij

Het aantal leveringen van desktops, laptops en workstations is voor het zesde kwartaal op rij gestegen. Dat meldt analistenbureau IDC. Wel heeft de pc-sector nog altijd last van problemen met de bevoorrading en de logistiek.

Volgens IDC zijn er in het derde kwartaal van dit jaar 86,7 miljoen pc's geleverd. Daaronder verstaat het analistenbureau onder andere desktops, laptops en workstations. Dit is een toename van 3,9 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De pc-markt maakt al sinds de start van de coronapandemie begin 2020 een grote groei door.

"De pc-industrie wordt nog steeds gehinderd door uitdagingen op het vlak van bevoorrading en logistiek en helaas is er de voorbije maanden niet veel verbetering opgetreden in deze problemen," schrijft een research manager van IDC daarbij. Daarom zouden bepaalde leveranciers hun leveringsprioriteiten heroriënteren over verschillende marktsegmenten. Daarom zouden bepaalde 'opkomende markten' volgens IDC hun groeimomentum behouden, terwijl de groei van andere markten juist zou vertragen.

Onder de grootste pc-leveranciers groeide Dell het afgelopen kwartaal het hardst. Dat bedrijf leverde in het derde kwartaal van 2021 ongeveer 15,2 miljoen apparaten. Dat is een toename van 26,6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Apple-leveringen namen in dezelfde periode toe met 9,9 procent en de leveringen van ASUS, Lenovo en Acer stegen ook. Het aantal leveringen van HP-pc's daalde met 5,8 procent, meldt IDC.

De pc-markt in de VS zou voor het eerst sinds het begin van de pandemie iets zijn gekrompen. Dat komt volgens IDC door bottlenecks in de toeleveringsketens en logistieke problemen. De vraag naar pc's zou ook iets gedaald zijn in de Verenigde Staten, na 'een jaar van versnelde aankopen' dat werd gedreven door thuiswerken en thuisonderwijs. Ondanks deze daling, liggen de voorraad in veel marktsegmenten nog steeds onder de vraag, concludeert het analistenbureau.

IDC berichtte vorig maand dat ook de chipmarkt blijft groeien. Het analistenbureau schreef daarbij dat halfgeleiderfabrikanten momenteel bijna 100 procent van hun productiecapaciteit inzetten. IDC verwacht daarbij dat de vraag en aanbod naar chips medio 2022 weer 'genormaliseerd en evenwichtig' zijn. Tegen het einde van 2022 komen volgens het analistenbureau 'grootschalige capaciteitsuitbreidingen' online bij grote halfgeleiderfabrikanten als TSMC en Samsung. Daarom zou er in 2023 mogelijk een overcapaciteit kunnen ontstaan in de chipsector.

Groei in de pc-markt en het marktaandeel van de grootste fabrikanten. Afbeeldingen via IDC