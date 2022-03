IDC: aantal geleverde monitoren daalt voor het eerst sinds begin 2020

Het aantal geleverde monitoren is in het afgelopen kwartaal wereldwijd gedaald. Dat zegt analistenbureau IDC. Daarmee is de onafgebroken groei van de voorgaande vijf kwartalen ten einde. De daling zou onder meer komen door minder vraag in West-Europa.

In het derde kwartaal van 2021 zijn er 34,8 miljoen monitoren geleverd, meldt IDC. Dit is 7,2 procent minder dan een jaar eerder en voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2020 dat het aantal leveringen niet hoger ligt dan een jaar eerder. Voornamelijk in belangrijke markten als Noord-Amerika en in West-Europa zou de daling aanzienlijk zijn, voornamelijk doordat er minder vraag zou zijn onder consumenten. In Azië-Pacific zou de vraag nog wel stevig zijn.

Hoewel consumenten wereldwijd volgens de analisten minder monitoren kopen, compenseren bedrijven deze gedaalde vraag enigszins. Volgens IDC gaan er nu meer werknemers naar kantoor, waardoor er onder bedrijven meer vraag zou zijn naar monitoren. Daarom konden bedrijven die veel leveren aan kantoren, zoals Dell en Lenovo, toch groei laten zien ten opzichte van een jaar eerder.

Problemen in de leveringsketen en de chiptekorten zouden er alsnog voor hebben gezorgd dat de leveringen naar bedrijven met twee procent is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Binnen de consumentenmarkt zou dit 12 procent zijn. IDC denkt dat vanwege de gedaalde vraag, de prijzen voor monitorencomponenten zullen stabiliseren en het aantal leveringen verder zal dalen. Naar verwachting worden er in dit jaar 143 miljoen monitoren geleverd; 4,6 procent meer dan een jaar eerder en een record sinds 2012. Volgend jaar zal het aantal leveringen waarschijnlijk met zo'n twee procent dalen, in de jaren daarna zal het aantal leveringen stabiliseren, verwacht IDC.