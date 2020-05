Verkoop midrange-smartphones in Benelux neemt sterk af

De verkoop van midrange-smartphones is in de Benelux in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die analistenbureau IDC heeft verstrekt aan Tweakers. Het aantal verkochte telefoons tussen 200 en 600 euro halveerde bijna in drie jaar in Nederland.

Waar volgens IDC in het eerste kwartaal van 2017 nog ongeveer 640.000 telefoons tussen 200 en 600 euro over de toonbank gingen, was dat in het eerste kwartaal van 2020 rond 340.000, zo blijkt uit cijfers die Tweakers publiceerde. In de tussentijd bleef het aantal verkochte telefoons tussen 600 en 800 euro gelijk en nam het aantal verkochte modellen boven 800 euro juist flink toe.

In België is dezelfde trend te zien en nam het aantal verkochte midrangemodellen nog sterker af, van 314.000 naar 149.000. Het aantal verkochte goedkopere modellen ligt wel fors hoger in België: 35 procent van de verkochte telefoons is onder 200 euro; in Nederland is dat rond 21 procent.

IDC geeft geen verklaring voor de veranderingen in de verkopen. Wel blijkt dat telefoons gemiddeld duurder zijn geworden in de afgelopen jaren; van gemiddeld 412 euro drie jaar geleden naar 530 euro nu. Bovendien zijn er veel dure telefoons bijgekomen met adviesprijzen boven 1000 euro. Het gebeurt zelden dat exacte verkoopcijfers over smartphones in diverse prijsklassen in Nederland en België naar buiten komen.