Google brengt Android Studio 4 uit

Google heeft Android Studio 4 uitgebracht als stabiele versie. De vorig jaar aangekondigde upgrade voor de software om Android-apps te maken, bevat onder meer een Motion Editor voor het maken van bewegende interface-onderdelen.

De Motion Editor neemt ontwikkelaars de verplichting uit handen om xml-bestanden te maken om beweging van interface-onderdelen in apps vast te leggen; Android Studio maakt die bestanden en ontwikkelaars kunnen met een druk op de knop de code van die xml-bestanden inzien en bewerken.

Ook zit er een Layout Validation-optie in versie 4.0 om te kijken hoe een app er op diverse schermgroottes en schermverhoudingen uitziet. Dat is belangrijk, nu apps op steeds meer verschillende schermverhoudingen moeten kunnen draaien.

Ook bevat de nieuwe versie Jetpack Compose. Jetpack Compose werkt met Kotlin-api's en is een toolkit om een interface te maken binnen Android Studio. Daarbij zien ontwikkelaars een live preview van wijzigingen in beeld en de bedoeling is dat dankzij Jetpack Compose minder code geschreven hoeft te worden om een interface te maken in een app. Google kondigde Android Studio 4.0 vorig jaar al aan en heeft de software sindsdien getest.