Google brengt alphaversie uit van Jetpack Compose-toolkit

Google heeft een alphaversie uitgebracht van Jetpack Compose, dat een snellere en makkelijkere manier moet bieden om de interface van Android-apps op te bouwen. De definitieve versie zou volgend jaar moeten komen.

Ontwikkelaars kunnen de alphaversie al testen, maar Google waarschuwt dat nog niet alles stabiel werkt. "Compose is nog niet aan te raden voor gebruik bij productie, vooral omdat we toewerken naar stabiliteit van api's en bezig zijn met optimalisaties van de prestaties", aldus de zoekgigant in de aankondiging.

Jetpack Compose werkt met Kotlin-api's en is een toolkit om een interface te maken binnen Android Studio. Daarbij zien ontwikkelaars een live preview van wijzigingen in beeld of op een apparaat en de bedoeling is dat dankzij Jetpack Compose minder code geschreven hoeft te worden om een interface te maken in een app. Google kondigde dat vorig jaar al aan. De definitieve versie zal in 2021 moeten uitkomen, zo zegt Google.