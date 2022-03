Apple brengt bèta iOS 13.7 met ondersteuning corona-api zonder app

Apple heeft de eerste bèta van iOS 13.7 uitgebracht. De nieuwe versie zorgt ervoor dat gebruikers niet langer een app nodig hebben om zich in te schrijven voor corona-apps. Dat werkt vooralsnog niet met de Nederlandse Coronamelder-app.

Vanaf iOS 13.7 kunnen gebruikers in de instellingen aangeven dat ze 'blootstellingsmeldingen' willen inschakelen zonder een app te installeren die daar gebruik van maakt. Omdat er per land of regio maar één app kan zijn, kan de software achterhalen waar de gegevens heen moeten. Als een gebruiker positief is getest op coronavirus, is wel een app nodig om dat te melden.

De instelling zit niet langer onder Privacy-Gezondheid, maar heeft een eigen menu in het hoofdmenu. Het schuifje staat er al sinds iOS 13.5, maar onder 13.5, 13.6 en 13.6.1 is nog een geautoriseerde app nodig om het in te schakelen. In Nederland is dat Coronamelder, in andere landen zijn dat andere apps.

De meldingen zonder app werken vooralsnog niet in Nederland. Na het selecteren van Duitsland, dat al enige maanden de Coronawarn-app heeft, zegt iOS alleen dat gebruikers de app eerst moeten installeren. De functie is opt-in.

Die apps maken gebruik van de Exposure Notification-api van Apple en Google. Zonder die api is het niet mogelijk voor een app om op de achtergrond bluetooth-id's uit te wisselen met andere telefoons. De api werkt door het opvangen van bluetooth-signalen. Als de telefoon detecteert dat een andere telefoon met een bepaalde sterkte en voor een bepaalde tijd bluetooth-signaal uitzendt, dan registreren de telefoons elkaars geanonimiseerde id's. Bij een besmetting uploadt de telefoon de id's, waarna andere telefoons kunnen nagaan of hun eigenaar bij die persoon in de buurt is geweest. De app houdt geen locatiegegevens bij. De bèta is woensdag verschenen. Het is nog onbekend wanneer de definitieve versie zal verschijnen.